Recursos online para enfermos con Alzhéimer y síndrome de Down que están confinados en casa

Hemos querido saber como viven los colectivos de enfermos de Alzhéimer y personas con Sídrome de Down el confinamiento por la crisis por coronavirus. Las organizaciones Asindown y Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer han lanzado diferentes campañas para ofrecer asistencia a sus ususarios sin salir de casa. En el programa Hoy por Hoy Locos por Valencia junto a la colaboración de la Generalitat Valenciana hemos hablado con Ana Morón, gerente de la AFAV y con Susana Tebar, coordinadora de la parte educativa de Asindown.

Asindown

La Fundación Asindown ha presentado el spot “Genéticamente Rebeldes" dentro de la campaña de sensibilización para dar visibilidad a la rebeldía diaria de las personas con síndrome de Down. En esta época de cambios y reivindicaciones, la Fundación Asindown plantea la cuestión de qué significa realmente ser rebelde. Tal y como se definen ellos y ellas: " Nosotros nos rebelamos contra nuestros genes desde que nacemos. Somos rebeldes de cuna y no por modas".

De esta manera es como se quiere mostrar a la sociedad, desde Asindown, la forma de superar las barreras de la discapacidad y saber adaptarse a las circunstancias que nos rodean con el COVID_19 donde nadie debe quedar excluido y, por supuesto, tampoco las personas con síndrome de Down. Por ello los chicos y chicas de la Fundación se manifiestan en esta campaña con su lema " Nuestros genes son rebeldes pero nosotros lo somos más, genéticamente rebeldes"

La Fundación Asindown, consciente de que el colectivo de personas con síndrome de Down sufre un riesgo de exclusión con las medidas adoptadas debido al COVID 19, ha tomado la iniciativa de crear un Aula Virtual formativa para que sus usuarios y usuarias no se queden atrás durante el confinamiento. Conscientes de que otras fundaciones o colectivos en riesgo de exclusión podrían no disponer de estos recursos, ofrecemos en abierto todo el material educativo para todo el público. El Aula Virtual da cobertura a todas las etapas de la vida, desde la atención temprana enfocada a las familias, pasando por la etapa educativa, formativa, vida laboral, deporte, ocio, atención psicológica, etc. Desde Asindown se trabaja para que las personas con Síndrome de down y discapacidad intelectual estén preparados para los nuevos retos que presentará la sociedad tras el COVID 19. El contenido de esta herramienta irá actualizándose diariamente con material nuevo.

AFAV

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia (AFAV) ha creado en su página web la sección Cerebro Activo, que recoge actividades de estimulación cognitiva y física para personas con alzhéimer.

El equipo humano de AFAV ha estado trabajando desde sus hogares para crear esta sección con el objetivo de ayudar a las familias que se encuentran en casa con un enfermo de alzhéimer para que puedan seguir trabajando la estimulación cognitiva de una manera sencilla.

La sección Cerebro Activo recoge actividades similares a las que los usuarios de AFAV realizan a diario en los centros Benicalap y ELAIA de AFAV, aunque ahora deberán ser guiados por un familiar. La sección acaba de publicarse en la web, pero los trabajadores de la asociación, desde sus casas, la irán completando diariamente para que haya actividades múltiples tanto para personas con demencia como para personas mayores que también quieran mantener su cerebro activo.

AFAV recomienda realizar estas actividades en familia y tomarlas como una diversión y entretenimiento que, además, ayudará a los enfermos a seguir con la estimulación cognitiva habitual.

La sección Cerebro Activo está dividida en los apartados Musicoterapia, Fisioterapia, Estimulación cognitiva y Animación sociocultural, y presenta actividades que pueden descargar en PDF para trabajar cómodamente desde casa.

Además, el equipo de AFAV ha preparado un vídeo con frases motivadoras para animar a todas las personas que están en casa estos días debido a la crisis del coronavirus.

El vídeo es un homenaje a las personas que estos días cuidan de los demás, como familiares con personas mayores o niños, personal sanitario, policía, bomberos, trabajadores de comercios de alimentación o farmacias y en general, a toda la sociedad española por su solidaridad en estos tiempos.

En el vídeo ha participado el equipo de AFAV y ha contado con la colaboración del grupo valenciano Spyplane que también han lanzado su frase motivadora y del grupo Bombai que ha cedido la canción Solo si es Contigo, de manera desinteresada.