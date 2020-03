"Hay más voluntarios de los que podemos emplear"

Dos semanas después del decreto del Estado de Alarma, entrevistamos al alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios. La ciudad complutense es la localidad más habitada de lo que algunos señalan como "zona 0" de la expansión del coronavirus en España. Cuando aún no se ha alcanzado el pico de contagios, según el Ministerio de Sanidad, el municipio afronta la saturación de sus centros sanitarios. Las urgencias del Hospital Príncipe de Asturias están desbordadas, se ha habilitado un hospital de campaña en el Pabellón Rector Gala de la Universidad de Alcalá, y residencias de mayores como la Francisco de Vitoria piden ayuda. Los ciudadanos, dice el alcalde, han respondido positiva y masivamente, tanto al confinamiento como a las labores de ayuda.

Escucha, íntegra, la entrevista al alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios

En la entrevista, Rodríguez Palacios reconoce que la comarca del Henares se está viendo muy castigada en pérdida de vidas. Pero se muestra orgulloso porque "nos ha desbordado el número de voluntarios. Hay mucha gente en sus casas tratando de ayudar de cualquier forma. Es muy positivo ver que este país, que esta ciudad, quiere ayudar y ser solidaria. No todas las sociedades son así". Así, muestra su "profundo reconocimiento a toda la gente que está poniendo su granito de arena, sea el que sea".

El alcalde asegura que "no hay día que no hable un par de veces con el director gerente del Hospital Príncipe de Asturias, que está haciendo una gran labor. Haber montado ese hospital de campaña en el Pabellón Rector Gala de la UAH con 100 camas, se hizo en un día, trayendo camas desde Griñón, con la colaboración del Ejército". Señala, también, que le preocupa la situación de las residencias de mayores desde donde llegan "peticiones desesperadas de material".

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares trata de canalizar toda la ayuda y apoyo a centros sanitarios y colectivos vulnerables. "Hemos establecido el sistema de farmacia hospitalaria para que Protección Civil lleve los medicamentos a domicilio. Si alguien, por su situación, no puede salir a por alimentos o a por medicamentos, o se encuentran en situación de vulnerabilidad, que contacten con el ayuntamiento". El alcalde aplauda la labor de la Policía Local y Nacional. "Están trabajando de una manera excepcional. También los servicios muinicipales como la limpieza viaria, que se está transformando en una limpieza de desinfección en centros de salud, comercios y exterior de los colegios. La velocidad de crucero de los servicios del ayuntamiento está establecida, sabiendo que hay muchos profesionales que, también, van cayendo en Policía, Protección Civil o limpieza, por ejemplo".

Además, respecto a las medidas más rutinarias que afectan a los ciudadanos, explica que "hemos lanzado una batería de medidas fiscales, y algo importante, mantener una cierta programación cultural y de ocio, deportiva, con la colaboración de instituciones de la ciudad. Sé que en eso hay una gran oferta pero Alcalá es Cultura y queríamos mantener ese tono en estos momentos, también".

Y Rodríguez Palacios mira, además, al futuro. Reconoce que "Estamos preocupados por cómo saldremos, y necesitamos que nos permitan hacer una política expansiva. Va a ser desde lo público desde donde pueda haber una salida. No se puede caer en los errores del pasado, no se puede contraer la actividad económica, el crédito, cuando es el momento de sostener la actividad económica. Más allá de la bronca, hay canales de colaboración. Los alcaldes del Corredor del Henares estamos trabajando unidos, al margen de las diferencias políticas. No podemos perder un minuto en ruidos y en peleas".