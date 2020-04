Se compra más vino en casa pero se consume menos en general

Hace pocos días conocíamos el análisis sobre hábitos de consumo realizado por el de Agricultura, Pesca y Alimentación en el que se reflejaba un aumento del 80 por ciento la compra de vino con respecto del mismo período del pasado año. Un incremento notable que no suple la comercialización por otras líneas que han perdido las bodegas castellanomanchegas.

Joaquín Parra, periodista precursor de la web Wine Up y consultor del sector enológico, matiza que si bien es cierto este aumento en las compras dentro del ámbito del hogar, no compensan los descensos en el canal HORECA, el de hoteles, restaurantes y cafeterías.

Una subida en las ventas que sobretodo se han producido en establecimientos físicos, supermercados y tiendas, pero no tanto en comercio on line, en el que, entiende Parra, las bodegas regionales no están tan involucradas.

Y es que una de las características de nuestros vinos es su competitividad calidad precio, por lo que se suele dar la circunstancia que en muchas ocasiones los portes superan al coste del producto, por lo que el cliente en internet apuesta por otras referencias. Otra de las razones es que las empresas que comercializan a mayor precio tienen uno márgenes mayores por lo que pueden hacer más campañas de marketing, promociones y descuentos: no es igual de atractiva la oferta que se pueda hacer un un producto con un coste de 12 euros, por ejemplo, en el que se le puede restar una cifra superior al de un vino de 4 o 5 euros.

El cliente on line suele ser hombre, entre los 30 y los 50 años, residente en Madrid y se suele decantar por una gama media de vinos, con precios que rondan entre los 6 y los 15 euros.