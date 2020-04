Ribera del Duero aplaza a 2021 la Gran Fiesta de la Vendimia

La Gran Fiesta de la Vendimia y la Gala Solidaria #EspírituRibera se suman a la lista de eventos que no se celebrarán este año como consecuencia de la crisis sanitaria. Ambas convocatorias cumplirían su cuarta edición. La gala estaba prevista para el 27 de mayo en Madrid y no hay margen para pensar en otra cosa que en tachar esa cita del calendario. En el caso de la fiesta de la vendimia, que se viene celebrando a finales de septiembre en Aranda de Duero, el Consejo Regulador ha adoptado la misma decisión, pensando en retomar ambos acontecimientos el próximo año con la misma fuerza y energía de siempre. La directora de Comunicación de esta entidad explicaba en la SER que esta cita multitudinaria, que coincide con las vísperas del inicio de la recolección de la uva, perdería su esencia en unas circunstancias que obligan a mantener ciertas distancias y otras precauciones para evitar el contagio. “Es un evento multitudinario y de calle, sin límite de aforo más allá de la capacidad de las plazas y calles y es imposible que se pueda celebrar con toda las garantías y salvaguardando la seguridad de todos los participantes”, explicaba Rebeca Ruano, añadiendo que “a la Denominación de Origen y su Consejo Regulador nos caracteriza la absoluta responsabilidad. El objetivo es divertir y celebrar. Si no se puede en las circunstancias adecuadas y con todas las garantías, no tiene sentido. En una fiesta de calle no podemos asegurar una distancia de metro y medio. No podemos disfrutar en las casetas de las bodegas del vino con guantes y mascarillas, porque perdería su esencia. Esta fiesta precisa de lo que ha tenido años anteriores: espacios abiertos, alegría, unidad, apelotonamiento si hace falta”, añade Ruano, que considera que “es el momento de brindar en casa, compartir en casa, cuidar la salud”.

El Presidente del Consejo Regulador, por su parte, hablaba de la necesidad de ser responsables, aunque haya que lamentar la suspensión de dos eventos tan importantes para la Ribera del Duero. “Estamos seguros de que lograremos salir adelante más reforzados y unidos que nunca y que pronto volveremos a brindar y disfrutar con nuestros seres queridos” , afirma Enrique Pascual.

La Denominación de Origen Ribera del Duero se encuentra actualmente trabajando en nuevas acciones y eventos que se correspondan con la situación actual que atraviesa el país, y que permitan disfrutar de nuevo del #EspírituRibera que caracteriza a la región de una forma responsable y segura para todos.

De esta forma, tras tres ediciones de éxito y habiéndose consolidado como una de las citas más importantes del calendario festivo nacional y el mundo del vino, la próxima edición de la Gran Fiesta de la Vendimia Ribera del Duero se verá pospuesta al 2021.

Por su parte, la Gala Solidaria #EspírituRibera también queda aplazada al 2021, donde volverá a reunir con más fuerza que nunca al mundo del vino y la música para recaudar fondos a favor de la protección, salvaguarda y promoción del patrimonio natural.