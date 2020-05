Díaz Ayuso reconoce que la exdirectora de Salud no quería que Madrid pidiera el pasar a fase 1

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que la directora de Salud que dimitió el jueves no quería que Madrid pidiera el pasar a fase 1ella se hubiera quedado en la fase 0 de la desescalada pero tras reunirse con sectores económicos y disminuir el número de camas UCIs cambió de decisión. "Yo también hubiera sido la primera que me hubiera quedado esperando pero, es cierto, que también a lo largo de la semana, según me he reuniendo con distintos sectores económicos, que son los que levantan la economía, los que emplean, y viendo también la situación que tenemos con las familias más vulnerables, y viendo que las UCI las podemos estirar, hay que tomar una decisión", ha declarado en una entrevista en Telecinco.

Según ha indicado, si no se hace nada "por precaución" no van a haber más contagios pero "después el otro problema" que van a tener "es todavía mayor". Ayuso ha trasladado que, para ella, esto está siendo "lo más difícil" porque Madrid "siempre ha ido por delante, con absoluta certeza, diciendo lo que iba a ocurrir, tenía claro los colectivos que iban a pasarlo peor". "Ahora toca también saber que hay que mirar hacia adelante y empezar a salir", ha desgranado, para eso lo que va a hacer el Gobierno regional pondrá a disposición de los madrileños desde mañana mascarillas en las farmacias.

La jefa del Ejecutivo regional ha asegurado que se cumplen los parámetros establecidos para pasar de fase porque en camas de hospitalización, en camas UCIs y PCR lo tienen "todo diseñado". "Va a haber más casos de contagios porque empezamos a salir pero no estamos como en febrero", ha remarcado.

Así, ha defendido que tienen la capacidad volver a activar Ifema o de volver a poner en marcha los hoteles medicalizados. Para la dirigente autonómica, "Madrid está preparado" lo que pasa es que son "muy cautelosos" porque no quieren que haya "más fallecimientos" porque lo han pasado "realmente mal".

Tras esta entrevista en televisión, la presidenta madrileña ha publicado en Twitter su convicción de que la región está preparada para pasar el lunes a la fase 1: "La Comunidad de Madrid seguirá los pasos que el Gobierno central decida. Pero somos una autonomía que ha controlado la epidemia, reforzado su sistema sanitario y sabe lo que hace. Preparamos una campaña de prevención individual; el lunes todos los madrileños tendrán su mascarilla".

