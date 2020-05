Muere Julio Anguita, el 'Califa Rojo'

El Ayuntamiento ha declarado tres días de luto oficial.El excoordinador general de Izquierda Unida y exalcalde de Córdoba entre 1979 y 1983, Julio Anguita, ha fallecido esta mañana a los 78 años de edad en el Hospital Reina Sofía, donde llevaba ingresado desde el sábado 9 de mayo, tras sufrir una parada cardíaca en su domicilio. Su estado de sañud había empeorado en las últimas horas y ha sido el propio hospital quien ha facilitado la información.

Parte médico facilitado por el Hospital Reina Sofía:

Julio Anguita ha fallecido hoy, pasadas las 11.00 horas, en la UCI del Hospital Universitario Reina Sofía, donde ha permanecido ingresado durante la última semana. La Dirección del centro hace llegar a la familia sus condolencias en estos momentos tan difíciles.

Se trata del último de los comunicados remitido por el centro hospitalario, que en todo momento ha coordinado la comunicación pública con la familia.

El excoordinador general de IU ha fallecido esta mañana tras 7 días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Reina Sofía, en estado crítico.

Su corazón ya le había jugado malas pasadas. Sufrió un infarto en 1993 en Barcelona en plena campaña electoral de las Generales, y otro en el 98 en Córdoba.



Anguita había nacido en Fuengirola en 1941, aunque su vida ha estado siempre vinculada con Córdoba. Se jubiló como maestro en el IES Blas Infante en diciembre del año 2000, y ha mantenido hasta su muerte su actividad intelectual, política y de activismo social.

La última entrevista de Anguita en la SER

El 'Califa Rojo' pasó por los micrófonos de Radio Córdoba el pasado 4 de mayo, una semana antes de sufrir la parada cardíaca. "Yo no me he escurrido, mi opinión es que el que más tiene es el que tiene que pagar", explicaba en esta última entrevista.

El Ayuntamiento de Córdoba, de donde fue Alcalde entre 1979 y 1983 ha declarado tres días de luto oficial.