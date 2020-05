Extremadura ha solicitado ya el pase a la fase 2

El vicepresidente segundo y consejero de sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha indicado esta tarde en su comparecencia que ya está viajando a Madrid el “formulario, el test,” en el que se solicita el pase de las provincias de Cáceres y Badajoz a la fase 2 del Plan Nacional de Transición a la Nueva Normalidad en el proceso de lucha contra el Covid-19.

Según el consejero “el objetivo es pasar a fase 2 porque queremos que los extremeños y las extremeñas vivan las medidas de alivio” que vienen acompañadas en esta fase, pero hay que “seguir fomentando el teletrabajo” sobre todo en el ámbito público, así como con el “ajuste de horario” y las “medidas de higiene” para evitar las “aglomeraciones” en el ámbito laboral”.

Además de las actividades que se amplían dos son las principales novedades anunciadas por José María Vergeles en el ámbito de la fase dos. Por un lado las visitas a residencias de mayores y por otro la supresión de las franjas horarias.

El consejero ha asegurado que “estamos con capacidad suficiente para solicitar la fase 2”, y que pedir el pase a la fase 2 implica “autorresponsibalidad” de los ciudadanos ya que “las actividades que se permiten ya no son al aire libre” como ocurre en la fase 1. Por ello, el consejero ha pedido a los ciudadanos que piense que “habrá gente en el interior” de hoteles, comercios, cafeterías… y se apela “a la responsabilidad para que vayamos combinando la protección a la salud y el desarrollo económico de nuestra tierra” ya que “no hay ninguna sociedad próspera sino hay una sociedad sana” y viceversa.

Es por ello, que el consejero ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de mantener la higiene, con frecuentes lavados de manos, el mantenimiento de la distancia social de 2 metros y el uso de las mascarillas cuando esa distancia no se pueda mantener, ya que se va a pasar de un “pasar de un confinamiento en el domicilio a un confinamiento provincial”.

Según Vergeles “desde la administración se va a poner todo el empeño en pasar de la fase 1 a la fase 2”, pero en este pase de fase “nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro socioeconómico, nos jugamos el trabajo, los desvelos de los profesionales sanitarios” por ello es necesario que “nos impliquemos todos y todas”.

Visitas a residencias

Según el consejero en la fase dos, si se consigue “se van a regular de manera específica las visitas de los familiares a las residencias de mayores”, una opción que ya el Ministerio de Sanidad permite.

Una opción que “vendrá bien a las dos partes” según el consejero de sanidad, tanto a los residentes como a las propias familias, pero aunque se anuncie en el día de hoy, Vergeles ha advertido que “queda regularlo y repensarlo”.

En principio se permitiría “una visita semanal” de “una sola persona” al familiar siempre que “la residencia estuviese libre de infección de covid-19 y la persona no presentase síntomas”.

En este sentido, Vergeles ha reconocido que incluso algunas Comunidades Autónomas ha propuesto que estas visitas sólo puedan desarrollarse a residencias en municipios libres de covid y con los visitantes residiendo en ese mismo municipio para evitar que pueda llegar el virus a la residencia de otros municipios.

Según el consejero serán “visitas muy exigentes” en cuanto a su organización pero que debe ser así para “proteger a la población vulnerable”.

Supresión franjas horarias

De la misma manera, el consejero de sanidad ha reconocido que es conocida su opinión “sobre las franjas horarias” pero que en el caso de que se pase a la fase dos estas franjas se suprimirían.

En el caso de no pasar, se solicitará la modificación de dichas franjas, ya que el que los mayores puedan pasar de 19.00 a 21.00 horas en Extremadura con las altas temperaturas no es recomendables “queremos que los mayores paseen no que se asen”.

Por ello, si no se eliminaran dichas franjas horarias se solicitaría la modificación dentro de los parámetros que permite el ministerio de sanidad para evitar las horas de más calor tanto a los niños como a los mayores.