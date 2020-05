¿Qué aporta el suelo a los vinos de Valdepeñas?

La Denominación de Origen Valdepeñas ya tiene el estudio realizado por la Universidad de Castilla La Mancha para conocer mejor los suelos sobre los que se asientan sus viñedos.Una investigación promovida por esta entidad certificadora y que le va a permitir impulsar un proyecto de vinos de calidad: Valdepeñas Escellent.

Se trata un proyecto de vinos de calidad excepcional que todavía tardará, al menos, un par de años en ver la luz y con el que se quiere competir con las gamas altas de otras denominaciones de origen. El pliego, en el que todavía se está trabajando, incluiría la vendimia nocturna, que la uva provenga de viñedos de 30 años o más y unas condiciones geológicas determinadas.

Un trabajo en el que no solo se han analizado las condiciones del suelo: fertilidad, humedad, minerales,... también la posible huella geológica que dejan en la planta y como se transfiere a la uva, lo que permitiría diferenciar el origen geológico del vino por sus diferencias químicas. En total, se han identificado 90 tipos de suelo en la zona adscrita al órgano certificador.

Por ejemplo, se determinó, textura, pH, conductividad eléctrica, contenido en carbonato cálcico, caliza activa, etc. Además de los parámetros antes indicados, se realizaron análisis por fluorescencia de rayos X que permiten estudiar el origen geoquímico del suelo. Se determinaron, para cada perfil, 11 elementos mayoritarios (presentes en cantidades relativamente elevadas en el suelo): Aluminio, calcio, hierro, etc. y 27 elementos trazas (presentes en pequeñas cantidades en el suelo): Bario, cobre, molibdeno, cinc, etc.

El estudio comenzó en marzo de 2018 tras la firma de un contrato de I+D entre la institución académica regional y la Denominación de origen Valdepeñas y lo ha llevado a cabo el grupo de investigación “Suelos Vitícolas” de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real en la Universidad de Castilla-La Mancha, cuyo responsable es el Catedrático de Escuela Universitaria, el Dr. Francisco Jesús García Navarro.

Campo de Calatrava

También se está llevando a cabo un estudio en el Campo de Calatrava para conocer la composición de los suelos volcánicos de esta comarca y su influencia en los caldos que se realizan en esta zona de la provincia.

Se trata de una investigación con un enfoque científico que permita identificar los elementos diferenciadores y con influencia directa en la tipos de los vinos de la comarca.

Este estudio, junto con otros de vulcanología e historia, permitirá obtener elementos para la puesta en valor en los mercados de la singularidad de las siete bodegas pertenecientes a la Asociación para la Promoción del Vino Campo de Calatrava y para mejorar la conciencia de comarca y del proyecto Calatrava Parque Cultural.

El proyecto titulado "Estudio de Caracterización y Diferenciación de los Suelos Agrícolas y Vino Campo de Calatrava" se va a financiar a través de los fondos LEADER que gestiona la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava.