Ribera sigue creciendo

La Ribera del Duero está de moda. Y no lo decimos solo nosotros (que también), sino los números. La Ruta del Vino se proclamaba como el segundo destino enoturístico del país superando a Penedés, y solo por detrás de Jerez. Una fantástica noticia fruto del trabajo que desde el consorcio llevan a cabo desde hace años. Su presidente, Miguel Ángel Gayubo, cuenta que "todo esto está demostrando que unidos llegaremos a donde haga falta" y que "los números están muy bien, pero lo que me gusta es decir que la gente está contenta con nosotros, que se va contenta de nuestra tierra”.

“Creo que le corresponde al ribereño el presumir lo que hemos logrado, hay que dar la enhorabuena a todos porque lo han hecho fenomenal, que cuando viene un turista se le recoge, se le acoje, tenemos una gran diversidad de servicios además del gran patrimonio que atesoramos, y la gente se está adaptando genial a las nuevas tendencias", especifica el presidente de la Ruta del Vino, que pone como factor de valor el vino de la tierra.

Y ahí llega el papel de la D.O. Ribera del Duero, en plena expansión y avanzando también de fase -justo en época de fases- en su iniciativa #VolveremosABrinBar, que "pretende recordar que Ribera del Duero está en las buenas y en las malas, como ha sido el caso, nuestro vino ha llegado a las casas pese a todo gracias a las bodegas, que han ofrecido esos vinos a través de diversas plataformas", especifica Rebeca Ruano, responsable jefe de comunicación de la entidad.

Una DO que está "orgullosísima de nuestros hermanos de la Ruta, no solo por el segundo puesto, sino por el gran trabajo que están haciendo; es algo que celebrar y más en estas fechas", remarca Ruano.

Preparados para el turismo

Y en un verano en el que se espera que el turismo de interior repunte, desde la Ruta del Vino dicen "estar preparados" para recibir a los visitantes que lleguen desde diversas partes de España. "Lo único que podemos hacer es prepararnos para recibir a todos de la mejor manera posible, seguir vendiendo Ribera del Duero como vino y comarca. Tenemos un plan preparado, con ayuda y asesoramiento a nuestros asociados, trabajo promocional y nuevas tecnologías", desvela Gayubo.

Y evidentemente, en este maridaje el buen vino no puede faltar, pero tampoco nuestro amor por la tierra que nos ha visto crecer. Por ello, la responsable jefe de comunicación de la D.O. Ribera recuerda que "hemos de ser conscientes de lo importante que es mirar hacia dentro, porque vemos a diario esos museos, castillos, bodegas y decimos 'No tengo nada que descubrir', y tendemos a alejarnos y viajar pero ahora tenemos que hacer todo lo contrario, ayudar a la gente que está a nuestro lado... Si alguien como Nawja Nimri, que es una estrella, no duda inagururar su temporada de brindis con un Ribera, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros?".

Y no hay mejor brindis que el que se haga en un bar. Porque como dice Ruano, "nuestras segundas casas son los bares, vamos a ver a quien sabe lo que nos gusta a quien nos invita". "Yo no me imagino una sociedad en España sin ellos, es el momento de salir y estar con ellos a coger aire y disfrutar. Si uno es grande todos somos grandes", sentencia.