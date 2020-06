"Me he cortado el pelo para que los niños con cáncer se hagan una peluca"

Con tan solo nueve años Ares Delgado ha decidido cortarse la melena y donar su pelo a los niños con cáncer. Lo hace cada tres años desde que vió un reportaje en la televisión sobre el cáncer infantil. "Lo haré durante toda mi vida, me lo dejaré crecer para volver a donarlo a los niños con cáncer", explica Ares con una madurez conmovedora, a pesar de sus nueve años. Esta vez lo donará a Mechones Solidarios, que fabrica pelucas para los niños y niñas de Pequeño Valiente. Esta asociación está formada por padres y madres con hijos afectados por cáncer infantil en Canarias.

Ares justo antes de cortarse la melena para donarla a Mechones Solidarios y Pequeño Valiente / Cadena SER

Es sensible al ruido, una de las características del Arperger, "nosotros escuchamos vente veces más que tú", explica. Escuchar un petardo, ver un globo o ir a la peluquería puede ser una experiencia desagradable para él. De hecho, vive con unos cascos de obra puestos cuando hay algún ruido cerca. "Cortarse el pelo o las uñas no existe, el roce de la tijera le provoca una sensación terrible, mi hijo solo se corta el pelo cada tres años", explica María José, su madre. Sin embargo, Ares ha sabido convertir esta característica en una virtud donando su pelo, envitando al mismo tiempo ir a la peluquería.

La sensibilidad o la inteligencia son características que también desarrollan de forma extraordinaria algunas personas con Asperger. "Me duele cuando me dicen que mi hijo es un mimoso, no es mimoso, es diferente", explica su madre, que apela a la aceptación de la diversidad por parte de la sociedad. La asociación Pequeño Valiente ha querido transmitir un agradecimiento a Ares y a su familia, "eres un ejemplo a seguir siendo tan niño, hace poco entregamos una peluca a una niña que le hacía falta, gracias a gente como Ares se pueden conseguir estas cosas y la sociedad cambia", explica su presidente, José Jerez.

Pequeño Valiente y otras cuarenta asociaciones y ONG de Canarias han hecho un llamamento desesperado por falta de financiación

"Esto es lo que hay, ese es el resumen que hacemos de la reunión que hemos mantenido con el Gobierno de Canarias", explica José Jerez, que espera una reunión con el presidente para llegar a un entendimiento. El logopeda y el fisioterapeuta que atiende a los niños con cáncer en Pequeño Valiente no podrán seguir trabajando si no reciben la finaciación del Gobierno de Canarias derivada de la subvención del IRPF. Estas asociaciones exigen una revisión del reparto de las subvenciones concedidas del IRPF para 2020, 7,7 millones de euros, casi un 60 por ciento ha sido asignado de manera provisional a grandes entidades.