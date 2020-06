El coronel Ricardo Arranz tendrá que declarar denunciado por abuso de autoridad

El coronel y ex jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas, Ricardo Arranz, ha sido citado en calidad de denunciado en el Tribunal Togado Militar número 2 de Madrid. El coronel comparecerá acompañado de su letrado, acusado de un delito de abuso de autoridad en el marco de una querella presentada por la sargento jefa del Servicio de Protección de la Naturaleza de Lanzarote, Gloria Moreno. La querella fue admitida a trámite en octubre de 2019. Además del coronel Arranz, están denunciados el capitán de la Guardia Civil Germán García y el guardia Miguel Ángel Padial.

La sargento jefa del Seprona de Lanzarote, Gloria Moreno, les acusa en la querella de actuar de común acuerdo para iniciar ocho expedientes disciplinarios contra ella. En teoría, el abuso de autoridad solo lo pueden ejercer los superiores, sin embargo, según el relato de la querella, el agente Padial, el capitán García y el coronel Arranz cooperaron para hacer una pinza contra la sargento. En la querella se explica con detenimiento cómo "se fueron fabricando los ocho expedientes disciplinarios en el plazo de dos años". La totalidad de los expedientes abiertos a la sargento por múltiples razones han finalizado sin sanción.

En la querella se aporta el informe de un psiquiatra que corrobora el "acoso" hacia la sargento del Seprona Gloria Moreno

El coronel Ricardo Arranz tendrá que comparecer en calidad de denunciado a mediados de junio. En la querella se aporta un informe pericial elaborado por un psiquiatra que certifica el impacto que ha tenido en la Sargento una cadena continuada de expedientes sancionadores, "para acabar con la voluntad, mitar la autoestima y someterla a una presión insufrible". El capitán Germán y el guardia civil Miguel Ángel Padial también tendrán que declarar por estos hechos.

La defensa de Moreno ha insistido siempre en que ninguno de estos expedientes han acabado en sanción, lo que para ellos, certifica que el propósito de su apertira no era otro que acosar a Moreno y acabar "con un elemento incómodo que acabó con la práctica de la caza de pardelas en Alegranza, un rito ejercido por personas muy poderosas en Lanzarote", explico la Plataforma en Defena de Gloria Moreno a la SER.

Moreno llegó a acusar en sede judicial a la cadena de mando y a un agente de la Guardia Civil de permitir el encubrimiento del narcotráfico

La Sargento del SEPRONA de Lanzarote capturó en 2015 a 18 personas en el Islote de Alegranza cocinando y comiéndose crías de pardela cenicienta, una especie amenazada en un Parque Natural protegido. Más tarde fueron condenados por un delito contra la Fauna. Su intervención frustró la estancia en Alegranza de los furtivos.

Dos días más tarde, algo más al sur, dos de ellos fueron capturados fardando cuarenta kilos de hachís. "El problema es el narcotráfico, son narcotráficantes", llegó a decir Moreno en sede judicial. "El nivel de estrés y de miedo era tan alto que era insoportable. Me quitaron el sueño, cuando una persona no duerme durante un largo periodo sufre daños. Es una situación que no todo el mundo puede sobrevivir a ella", explicó la Sargento en la SER.

Moreno fue la Sargento que acabó con la caza ilegal de aves protegidas en Alegranza. Esta práctica, según su propia declaración en el juicio celebrado contra ella por "falsedad en documento oficial", era en realidad una tapadera para esconder el narcotráfico en el Archipiélago Chinijo. Además, según la versión de Moreno, los furtivos contaban con la connivencia de un agente de la Guardia Civil en Lanzarote, acusado de dar soplos a los furtivos. Fue precisamente este agente, Miguel Ángel Padial, quien denunció a Moreno por "falsedad" en documento oficial. El TSJC da la razón a Gloria Moreno y la absuelve de estos delitos.