Una maldición romana de hace dos mil años, pieza única del Museo de Cuenca

El Museo de Cuenca conserva una pieza muy particular: una defixio, lo que viene a ser una maldición o encantamiento. Es una especie de disco de plomo de unos cinco centímetros de diámetro con una inscripción en latín por un lado y en griego por el otro. “Es una pieza única en el Mediterráneo”, explica el arqueólogo Antonio Madrigal, director de los estudios arqueológicos del yacimiento íbero de la Fuente de la Mota, en Barchín del Hoyo (Cuenca), donde fue localizado este objeto datado entre el año 25 a C y el 25 d C. Lo hemos explicado en Hoy por Hoy Cuenca coincidiendo con la reapertura del yacimiento a las visitas turísticas.

El yacimiento íbero de la Fuente de la Mota se fecha en el siglo IV antes de Cristo cuando estuvo ligado a la actividad industrial de la minería del hierro. “Hasta el momento hemos podido averiguar y confirmar las diferentes fases y momentos históricos en los que la gente estuvo viviendo ahí. Nos queda, con el estudio del material arqueológico recuperado, intentar ponerle una fecha a esos distintos momentos. El más llamativo es el ultimo, que a día de hoy no podemos decir si fueron íberos y romanos o si son un poco más modernos, es decir, hispanorromanos, ya que con la cerámica ibérica aparece también cerámica común romana”.

Transcripción del texto de la 'defixio'. / Antonio Madrigal

A ese último periodo pertenecería la defixio. “Es una maldición escrita en espiral por ambas caras y corresponde a la cultura romana, aunque los íberos también maldecían como cualquier persona, pero no lo ponían por escrito”, explica Madrigal, o al menos no se conserva un objeto que pueda demostrarlo tan a las claras como este disco romano.

La traducción del texto griego sería la siguiente, según la información que se recoge en el Museo de Cuenca: “Por mí y por los míos a los (dioses) del Hades doy, entrego a Nicias y a Time y los demás a los que justamente maldije”. La traducción de la inscripción latina sería: “Por mí, por los míos (entrego) maldecidos (y) ligados a los (dioses) infernales a Time y Nicias y a los demás a los que con razón maldije antes. Por mí, por los míos, a Time a Nician, a Nician”. “Vamos, que los mandaba al infierno”, remarca el arqueólogo. Y en dos idiomas, apuntamos nosotros.

Vitrina en el Museo de Cuenca donde se expone la pieza. / Antonio Madrigal

Reapertura del yacimiento

El yacimiento íbero de la Fuente de la Mota reabre sus puertas desde este 4 de junio. Debido a las condiciones actuales de desescalada, se establece un máximo de siete personas para los grupos de visitas. El Ayuntamiento de este municipio conquense dispone de gel hidroalcohólico en el centro de recepción de visitantes, un espacio museístico en el que los visitantes deberán estar con mascarillas. Además, es necesaria la reserva de visita con cita previa en el teléfono del ayuntamiento 969 20 30 01. Se mantienen los horarios de jueves a lunes en horario de mañana con turnos de visita a las 10.15 y a las 12,15 h.

Yacimiento de la Fuente de la Mota en Barchín del Hoy (Cuenca). / cultura.castillalamancha.es

“La visita al yacimiento”, explica Madrigal, “comienza con un recorrido lógico por el propio camino íbero de acceso al enclave para seguir después visitando el doble foso, la muralla, el torreón y la puerta para seguir por el interior desde la plaza mayor de ese lugar arqueológico”.

Los restos arqueológicos de Barchín del Hoyo, que están declarados Bien de Interés Cultural, “tenían un estado de conservación bastante lamentable”, explica el arqueólogo. “Una de las labores principales del programa Recual de la Consejería de Empleo de la Junta nos permitió consolidar los muros que estaban excavados. Esta investigación nueva está realizada a partir de una prospección geofísica de todo el terreno por lo que contamos con un plano de todas las estructuras arqueológicas que están en el subsuelo y por escavar”.