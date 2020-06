¿Podría Madrid saltarse la fase 3 y pasar de la 2 directamente a la nueva normalidad?

El Consejo de Gobierno decide hoy si Madrid solicitará la autorización del Ministerio de Sanidad para avanzar a la fase 3 de la desescalada a partir del lunes 15 de junio. Manda ahora mismo la prudencia, después de que el consejero de Sanidad avanzara al inicio de esta semana que la Comunidad de Madrid está preparada para dar otro salto, Ciudadanos no lo tiene tan claro. En cualquier caso, si Madrid permanece en fase 2 otra semana más, nos podemos encontrar directamente con un fase menos: el 21 de junio acaba el estado de alarma, acaban las fases y entraríamos por tanto en la llamada nueva normalidad sin haber pasado por la fase 3.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado este martes que la Comunidad de Madrid reúne las condiciones para pasar a la nueva normalidad el 21 de junio y poner fin a las restricciones de movilidad

¿A partir del domingo 21 de junio podríamos movernos a otra Comunidad?

Sí, porque la Comunidad de Madrid no tiene competencias para cerrar sus fronteras, esa restricción solo está en manos del Gobierno de España, y a partir del día 21 de junio regresa la libre circulación porque expira el estado de alarma, y con él, desaparecen las fases.

Es más, si este miércoles la Comunidad no pide el pase adelantado de la fase 3, lo más probable, es que Madrid directamente se salte un fase; es decir, de la fase 2, pasaremos directamente a la nueva normalidad, que entrará en vigor a partir del 21, con las recomendaciones y las obligaciones que recoge el decreto aprobado el martes por el Gobierno de España.

¿Qué pasa con el resto de restricciones?

Que no haya fases a partir del día 21 de junio no quiere decir que no vaya a haber restricciones. Las habrá, pero será la Consejería de Sanidad, a través de su directora de Salud Pública, quien defina qué se puede hacer y qué no a partir del 21 de junio, y durante cuánto tiempo. Esto afectará a aforos, apertura de discotecas, de teatros...

Además, a partir del 21 de junio, la Comunidad de Madrid recuperará el control y la gestión de la sanidad pero se implanta un sistema de cogobernanza en el que el gobierno regional estará obligado a informar al Ministerio de Sanidad de cada paso.