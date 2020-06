En bici desde Noruega hasta Galicia pasando por Navarra

Dentro del marco de La Semana del Medioambiente en Hoy por Hoy Navarra nos acercamos a "Red Explora". Se trata de una red que agrupa espacios naturales, singulares y caminos de la Comunidad Foral. Desde esta organización trabajan con los ayuntamientos y sus gestores para que las personas podamos ir a disfrutar de estos espacios. Trabajan además para que estos espacios "sean sostenibles" ambientalmente, socialmente y económicamente.

"Hay espacios que están protegidos por tener un valor natural importante o por las especies que habitan. Son lugares que hay que conservar por lo que es mejor no visitarlos para que se puedan mantener. Pero hay otros espacios más accesibles a las personas. Es importante que podamos acudir a visitarlos, para valorar lo que tenemos. Muchas veces lo que no se conoce, no se valora y tampoco es posible conservarlo", asegura Uxue Itoiz, técnica del Área Lursarea, la Agencia navarra del territorio y la sostenibilidad, que se encuentra dentro de la empresa pública Nasuvinsa.

El embalse de Alloz, la Foz de Usún, la red de itinerarios de Esteribar o la vía del Plazaola son algunos de los lugares que conforman Red Explora. Espacios que durante estos días en los que no está permitido salir de la comunidad son una buena opción para conocer más nuestra tierra.

Bicimugi

Además, desde Red Explora explican el proyecto de movilidad en el medio rural que encabezan los vecinos de Aquitania y que se trata del desarrollo de una ruta ciclable, EuroVelo, que recorre desde Noruega hasta Galicia pasando por seis países y 3.000 kilómetros.

"En Navarra vamos a tener la posibilidad de estar conectados desde Orbaizeta y Valcarlos siguiendo por el Pirineo, hasta Aoiz, comarca de Pamplona y siguiendo el Camino de Santiago llegaríamos hasta Viana", explica Itoiz.