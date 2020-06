El PSOE llevará a las Cortes la propuesta de ampliar la D.O.

El PSOE llevará próximamente a las Cortes de Castilla y León la aspiración de incorporarse a la Denominación de Origen Ribera del Duero de varios municipios que forman parte de la comarca natural, pero que en su día quedaron excluidas de este ámbito. Se trata de Arandilla, Brazacorta y Coruña del Conde, que están haciendo frente común al respecto, aunque la solicitud también incluiría a Torresandino.

El procurador socialista Luis Briones dice que estos municipios en su momento por una mera cuestión administrativa y de capricho del Ministerio de Agricultura y la Junta de Castilla y León no se incluyeron en el territorio amparado, algo que no tiene sentido Briones dada la calidad de la uva que se produce y de los vinos que se elabora en sus términos municipales. De momento, por lo que respecta a Arandilla, Brazacorta y Coruña del Conde, los ayuntamientos están haciendo frente común y la idea del grupo socialista es presentar Proposiciones No de Ley abogando por su inclusión o hacerlo a través de una interpelación parlamentaria. “Nos consta que además la Denominación de Origen ha recibido ya alguna de las cartas de los alcaldes y está remitiendo a la Consejería de Cultura y nosotros una vez que tenemos esos algunos de esos acuerdos ya vamos a empezar a plantearlo también en las Cortes de Castilla y León”, explica el procurador ribereño.

De momento, de forma más inmediata, el pasado viernes el grupo Socialista registró otra PNL solicitando a la Junta de Castilla y León que Brazacorta se inscriba dentro de la zona de salud Aranda Rural y deje de estar en su demarcación actual de Huerta de Rey. La crisis sanitaria dejaba aun más al descubierto los problemas de acceso de esta localidad a su centro de salud de referencia, ya que para llegar a Huerta deben hacer un rodeo por carretera de más de 20 kilómetros. En esta iniciativa parlamentaria argumenta que el Ayuntamiento y todos los vecinos, consideran fundamental el cambio para que el municipio deje de depender de una zona básica de salud que dista de la localidad casi 32 kilómetros, mucho más alejada kilométricamente que la propia capital comarcal, en la que aparte de los 2 centros de Salud de que consta, existe el Hospital Comarcal de los Santos Reyes del Sacyl y cuyo centro de salud más próximo está en Peñaranda de Duero, apenas a 10 kilómetros de distancia de Brazacorta.

A finales de febrero de este año esta partido ya presentó otra PNL pidiendo a la Junta que arregle y asfalte el camino que une Brazacorta y Coruña del Conde y evita un largo rodeo de 24 kilómetros, en la misma línea de facilitar la calidad de vida a los poco más de medio centenar de habitantes que tiene censados esta localidad, pero que se dispara en verano, como ocurre con el resto de los pueblos. “Tiene mucho que ver una PNL con la otra, porque Brazacorta tiene problemas sanitarios que han tenido prácticamente todo el mundo rural en estos momentos, pero aquí expresamente agravado por la circunstancia de que Huerta del Rey se encuentra pues a 32 km”, concluye Briones.