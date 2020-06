El 20,18% de la población de Torrejón de Ardoz tiene anticuerpos contra el coronavirus

La población de Torrejón de Ardoz mostró una seroprevalencia del 20,18% de media al SARS-Cov-2 en el test masivo que el ayuntamiento de la localidad organizó junto a la empresa Ribera Salud entre los días 29 de mayo y 5 de junio de 2020. Una cifra que confirma los datos provisionales que el director del estudio, José David Zafrilla, ofreció ya al acabar las pruebas en la antena de SER Henares.. Un total de 104.299 personas, el 74,79% de la población total de Torrejón de Ardoz, se sometió voluntariamente al test. La seroprevalencia fue similar entre mujeres (20,27%) y hombres (20,09%), pero fue superior en la población infantil.

Según los datos ofrecidos por Ribera Salud en sus conclusiones, la seroprevalencia en niños de entre 1 y 14 años de edad fue superior al 24%. En concreto, del 24,66% en niños y niñas de 1 a 4 años, del 24, 46% en pacientes de 5 a 9 años, y superior aún en los menores de entre 10 y 14 años. Entre estos menores, la seroprevalencia alcanzó el 26,47%. Además, la participación entre los menores también supera la media. De este tramo de 10 a 14 años se sometieron al test 1.720 personas; más del 80% de la población total. Respecto a esta mayor seroprevalencia en niños, el director clínico del estudio realizado por Ribera Salud, Vicente García, sostiene que es algo habitual. "La seroprevalencia en afecciones respiratorias suele ser superior en población pediátrica, aunque con síntomas más leves y suele pasar más desapercibida". También se registró una seroprevalencia superior, de entre el 23% y el 24% en mayores de 70 años.

Otro dato significativo que arroja el estudio es que, de entre más de 104.000 pacientes, fueron 100 las personas que dieron positivo en Covid-19. Entre estos individuos, no había especiales variaciones de porcentaje por tramos de edad. Eso sí, "el 100% de los casos detectados con PCR eran asintomáticos. Consideramos que el diagnóstico de los casos asintomáticos es fundamental", explica García, quien responde también al hecho de que, por la metodología empleada, el estudio no se pueda comparar a otros realizados hasta la fecha. En este sentido, asegura que "el estudio tienen un valor añadido porque la muestra no es aleatoria. Somos conscientes del sesgo por la voluntariedad de quienes se han querido someter al test, pero lo hemos subsanado con dos cálculos. Por un lado, asumir que el 25% de los que no han acudido serían totalmente negativos. Si asumiéramos esta improbable situación, la seroprevalencia sería del 15% y, por tanto, todavía tres puntos superior a la media del Estado. También hemos valorado un ajuste de las tasas de incidencia por tramos de edad. Si hubiera acudido el 100% creemos que podríamos estar hablando de una seroprevalencia del 20,82%".

El alcalde defiende la utilidad de la inversión: 2,5 millones de euros

Durante la presentación de los resultados ha hablado, por primera vez, el alcalde de Torrejón de Ardoz. Ignacio Vázquez no hacía declaraciones públicas desde que se supo que su gobierno tenía preparada la realización de un test masivo, abierto a toda la población. El regidor ha puesto cifra al coste del proyecto. "Podría haber sido superior a los 3 millones de euros, casi 4, pero gracias a la participación altruista y voluntaria de los profesionales de Ribera Salud, abarató muchísimo el coste de toda la iniciativa. Nosotros lo ciframos en torno a 2,5 millones de euros, aunque aún estamos calculando la cifra final". Y añade, sobre la pertinencia de esta millonaria inversión pública que "Es el mejor dinero invertido de nuestro municipio en los últimos años".

Ignacio Vázquez también ha contestado a la realización de test, pagados con dinero del ayuntamiento, a personas no residentes en Torrejón de Ardoz, y confirma que "se han realizado a servicios esenciales de la ciudad, independientemente de si residen o no porque es muy importante saber, también, su estado de salud. Y si se ha hecho a todos los niños de los colegios, cómo no se lo vamos a hacer a los profesores". Entre las personas ajenas a Torrejón que pudieron acceder a la prueba se encuentra el Director Territorial de Educación de la DAT Este, con sede en Alcalá de Henares. "Pasa de media dos o tres veces al mes por cada colegio. Creo que está justificadísimo".

El alcalde se muestra "muy satisfecho" con la realización de este estudio masivo de seroprevalencia. "Cien personas fueron aisladas por seguridad", aunque el resultado del test no conlleva la adopción de ninguna medida adicional. "Lo he dicho durante este tiempo e insistimos en la importancia de seguir manteniendo en todo caso las medidas de seguridad". El test también ha tenido en cuenta el barrio de residencia de los participantes, demostrando que hay más seroprevalencia en zonas con mayor densidad de población. "No es por cuestiones socioeconómicas sino donde hay edificios más altos, con más residentes, hay mayor seroprevalencia". No se contempla una adopción de medidas por barrios.

Los resultado del estudio se remiten, tal y como está contemplado en la autorización concedida por la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de Salud Pública. Según la empresa Ribera Salud, las pruebas permiten contar con una base de datos muy relevante para la comunidad científica, que permitirá abrir líneas de investigación sobre los mecanismos de transmisión del virus, la diseminación intrafamiliar, la protección de los pacientes con inmunidad, el tiempo de mantenimiento de esa inmunidad, los factores de riesgo asociado, o el comportamiento del virus en determinados pacientes como embarazadas o pacientes oncológicos, entre otros.