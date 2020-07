El PP de Jaén pide la dimisión del concejal Carlos Alberca

El PP critica la "mala gestión en materia de recursos humanos" en el Ayuntamiento de Jaén y pide la dimisión del concejal de personal Carlos Alberca. El edil del grupo municipal popular, Javier Carazo, dice sentirse preocupado por la situación actual y también siente incertidumbre por los trabajadores municipales del consistorio de la capital. A la ecuación habría que sumarle la negativa evolución del paro, recordando que en 2018 había más de un 14% y que en 2020 ya se supera el 22%. También añade al caldero los actuales ERTES y la incertidumbre que generan para el futuro.

Por todo ello, considera que la gestión que está haciendo el equipo de gobierno de PSOE y Cs no está siendo correcta y pone ejemplo como Onda Jaén. Y señala con el dedo a la concejalía de personal. "Los deberes no se han hecho bien", espeta Carazo al equipo de gobierno y pide la dimisión del concejal socialista Carlos Alberca.

"Tiene enfadados a los trabajadores y tiene enfadados a los sindicatos, menos a UGT también hay que decirlo. También tiene enfadados a los grupos políticos, porque casi todos los acuerdos se adoptan entre Cs y PSOE". Javier Carazo ponía en cuestión la capacidad de Carlos Alberca para llevar la concejalía de personal. "Una persona que no es capaz de llevar esto en condiciones. Es concejal de deportes y personal. Yo no sé si los deportes se le darán mejor que el personal. Es posible que sí".

Está convencido de que, en todo momento, la labor del PP "ha sido leal en todos los problemas más serios" de la ciudad. Critica que no se haya cumplido con lo que se imprimió en el programa del PSOE para la creación de empleo y cree que en materia de recursos humanos ha faltado mucha negociación a pesar de las numerosas reuniones que se han producido con sindicatos y trabajadores en el caso de la Radio Televisión Municipal.

Universidad popular

Otros trabajadores que le preocupan a Javier Carazo del PP son los de la Universidad Popular Municipal. Los alrededor de 100 trabajadores fijos discontinuos que viven incertidumbre, dice, por el anunciado aumento de ratio a 16 alumnos por curso. "Porque indudablemente no hay ratio de 16 alumnos y si se suben los precios evidentemente los cursos van a quedar reducidos a un 15% o 20% ¿Cuáles son las consecuencias de ello? Van a prescindir de esos trabajadores fijos discontinuos. Más paro", ha dicho.

Hacía referencia igualmente a los trabajadores de Somuvisa, donde las pérdidas son millonarias. Siguen cobrando, al parecer, con regularidad pero teme que el Ayuntamiento también acabe liquidando la Sociedad municipal de vivienda y suelo. Otra cosa, la negociación de la RPT ha sido muy oscura, según Carazo, "precipitada, incompleta y que obvia a algunos trabajadores" y asegura que ha habido "un trato injusto" hacia los miembros de la Policía Local de Jaén.

Por cierto, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén Manuel Bonilla también estuvo en la rueda de prensa celebrada en la sede de la calle San Clemente y recordaba que se cumple un año desde que el alcalde de la capital, Julio Millán, impulsara una marcha en vehículos para la recuperación del ferrocarril. Lamenta que no haya noticias al respecto y pide que vuelva a subir a Madrid para exigir ayuda financiera e infraestructura de ferrocarril al Gobierno Central junto a otras inversiones para que no solo "se asfixie a este ayuntamiento con más subidas de impuestos. Hay que aportar empleo y no destruirlo", decía Bonilla.