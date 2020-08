Avanzan a buen ritmo las obras del recinto ferial a pesar de la parada obligada por la COVID-19

Las obras del recinto ferial de Ciudad Real avanzan a buen ritmo a pesar de las dificultades que se han tenido que superar como consecuencia del cambio en la normativa vigente en materia de seguridad ante incendios y de la necesaria interrupción que ha ocasionado la incidencia de la COVID-19.

Así lo ha comprobado el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero Serrano, quien ha visitado las obras de la primera fase, y se ha interesado por el desarrollo de la segunda acompañado por los vicepresidentes Manuel Martínez López-Alcorocho, María Jesús Villaverde y Gonzalo Redondo.

Caballero ha declarado que las nuevas instalaciones van a situar a la capital y a la provincia en un lugar destacado en todo lo que se refiere a las ferias de negocios, las exposiciones y las actividades de gran formato y tamaño que acreditan un importante contenido comercial.

Ha añadido que la inversión que la Diputación está haciendo en Ciudad Real contribuirá a dinamizar no sólo la economía de la capital, sino también del conjunto de la provincia. Y va a permitir, según ha precisado, que todos los sectores económicos de Castilla-La Mancha puedan tener en este espacio ferial un lugar donde favorecer el negocio y el comercio a la vez que se apuesta por la internacionalización de nuestros productos, especialmente en el seno del ámbito agroalimentario y en el sector del vino.

El presidente de la institución provincial ha añadido que aunque FENAVIN ya es una referencia internacional, lo va a ser más todavía a partir de ahora por sus instalaciones, por la calidad, por los servicios y por su infraestructura, "porque vamos a contar con infraestructura ferial del siglo XXI".

"Damos un empujón a la capital pero también al conjunto de la provincia y al conjunto de los sectores económicos para mejorar nuestra renta, y lo que más nos importa, para generar más empleo, para que más hombres y mujeres que quieren trabajar y ahora no pueden, gracias a infraestructuras como esta tengan la oportunidad de hacerlo", ha indicado.

En la primera fase de las obras la Diputación ha invertido más de 3 millones de euros, principalmente en la fachada principal y en la recuperación del antiguo patio central para zona expositiva. Se ha creado, asimismo, una doble planta donde se albergará la zona administrativa y despachos así como un buen número de aulas, tanto en el primer piso como en la planta baja. La imagen exterior del recinto ya es otra a día de hoy, aun cuando resta por ejecutar las dos fases siguientes.

Las obras comenzaron en 2018, pero se paralizaron para acoger la celebración de FENAVIN 2019 y tampoco se han desarrollado durante el estado de alarma, debido a la pandemia del COVID-19.

Por otro lado, la Diputación ha aprobado una modificación del proyecto por un importe de 1.598.655 euros para resolver la adecuación a la nueva normativa vigente en materia de protección contra incendios y de seguridad. Una vez adjudicada, lo que se hará en los próximos días, esta nueva actuación supondrá una ampliación de la ejecución de la fase 1 y tendrá un plazo de realización de tres meses.

La segunda fase ya está en marcha. Los trabajos se han iniciado recientemente, tal y como ha comprobado Caballero "in situ". Consiste en la construcción de un nuevo pabellón en la parte trasera del actual, así como en la reforma del salón de actos y de la cafetería. Esta fase se adjudicó por 3.664.439 euros y tiene un plazo de ejecución de nueve meses, por lo que si no hay nuevas circunstancias excepcionales, esta actuación también estará lista en el caso de que finalmente como se espera, pueda celebrarse FENAVIN 2021.

En otro orden de cosas, la Diputación adquirió en su día el terreno situado entre el actual pabellón y la iglesia San Juan Bautista, donde está previsto construir un nuevo pabellón en una tercera fase. En la actualidad se trabaja en los estudios geológicos por parte de los técnicos de la Institución provincial, para avanzar y ampliar en un futuro los metros cuadrados expositivos.