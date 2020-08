Médicos del Mundo-Munduko Medikuak realiza pruebas gratuitas de PCR en Bilbao a aquellas personas que no tengan tarjeta sanitaria o "dificultades de acceso a Osakidetza" y presenten sintomatología compatibles con una infección por coronavirus.

La asociación de voluntarios ha realizado un llamamiento a todos aquellos que tengan síntomas como tos, fiebre, dificultad para respirar, pérdida de olfato, dolor de garganta, diarrea, hayan estado en contacto con personas contagiadas o sospechen que están infectados a que acudan a realizarse las pruebas de COVID-19 a su sede, ubicada en la calle Bailén, 1, de Bilbao.

Según detalla, no es necesario pedir cita previa y atienden los lunes, miércoles y viernes, de 10.00 a 13.00 horas. "No tengas miedo, ven a hacerte la prueba. No te pediremos ningún papel", añaden. La asociación ha proporcionado, además, el teléfono 688 877 767 para que quienes tengan alguna pregunta sobre esas pruebas PCR gratuitas puedan resolver todas sus dudas.