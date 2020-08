Cinco claves para iniciar el nuevo curso político en Madrid

Madrid vive una carrera política sin descanso desde las elecciones de mayo de 2019. El año pasado, sin respiro vacacional debido a las difíciles negociaciones que hicieron finalmente presidenta a Isabel Díaz Ayuso. Y este verano, con una nueva normalidad que ha dejado una ciudad vacia pero asediada por los rebrotes de la Covid-19.

El coronavirus ha puesto de relieve la falta de consenso entre las distintas formaciones políticas y -al contrario de lo que ha ocurrido en ayuntamientos como el de la capital- durante meses ha sido imposible el más mínimo acuerdo parlamentario. Hemos asistido a broncas diarias entre los gobiernos central y autonómico y a una gestión sanitaria manifiestamente mejorable mientras las cifras de contagiados y fallecidos se multiplicaban cada día.

1.- La gestión de la pandemia

La Comunidad de Madrid afronta esta segunda ola sin haber realizado los deberes. En materia sanitaria, los profesionales denuncian el agotamiento y la carencia de medios. La falta de rastreadores, los problemas con las pruebas...

Todo esto se solapa con el incierto regreso a las aulas, el primer gran reto de este curso que tendrá otro importante puerto de montaña antes de que finalice el año: la campaña de la gripe.

Son semanas importantes en las que se pondrá a prueba la capacidad del sistema pero sobre todo la de las administraciones. ¿Habrá aprendido Madrid tras la experiencia de los últimos seis meses?

2.- Cambios pendientes en el gobierno

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, durante la presentación de la estrategia del Gobierno regional para la vuelta a las aulas y el inicio del curso escolar 2020/21, en la Real Casa de Correos, en Madrid (España) a 25 Óscar J.Barroso - Europa Press (Europa Press)

Con dos consejeros achicharrados por la pandemia, el titular de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs) y el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), los últimos rebrotes podrían demorar una crisis de gobierno que en la Puerta del Sol habían planeado para principios de septiembre.

En dos semanas se celebra el debate sobre el estado de la región pero no está claro que este sea el mejor momento para soltar lastre. Cambiar de consejeros en mitad de la segunda ola no parece lo más aconsejable pero Ayuso debe negociar con Vox unos presupuestos y entre las exigencias de la ultraderecha, están la salida del responsable de las residencias y la reducción del número de carteras en el ejecutivo. Los cambios llegarán previsiblemente, antes de que finalice el año.

3.- Sin presupuestos desde la pasada legislatura

Si prorrogar las cuentas de 2019 no supuso inicialmente un gran problema, la aprobación de los presupuestos para 2021 se ha convertido en una necesidad casi vital.

La pandemia y el cambio de una realidad sanitaria, social y económica, obligan a replantearse los números. El cerrojazo de Ciudadanos hacia Vox parece hoy menos férreo que hace meses aunque resultará casi imposible extender ese acuerdo a otras fuerzas en una Asamblea de Madrid incapaz, durante este último medio año, de impulsar cualquier pacto de reconstrucción, al contrario de lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid.

Madrid debe tener unos presupuestos nuevos antes de que finalice el año. Esta vez ya no sirven las excusas.

4.- El futuro de Gabilondo y una moción de censura pendiente

A pesar del anuncio veraniego realizado por el secretario general del PSOE, José Manuel Franco, la presentación de una moción de censura por parte del PSOE para tumbar al gobierno bipartito, parece muy complicada.

El portavoz del grupo parlamentario del PSOE, Ángel Gabilondo / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo (EUROPA PRESS)

Gabilondo prepara la maleta para dejar Vallecas y convertirse en el nuevo Defensor del Pueblo. Una designación que no llegará antes de que se vote la otra moción, la que Vox presentará en el Congreso contra Pedro Sánchez.

Gabilondo no quiere ser cabeza de cartel de una moción condenada a morir sin el apoyo de Ciudadanos. En el PSOE preparan el relevo de Gabilondo y situarán previsiblemente a José Cepeda como nuevo portavoz parlamentario. Llegar y perder tampoco parece la mejor carta de presentación para su relevo así que la dichosa moción no parece viable salvo que Ciudadanos de un giro radical. Una posibilidad que los naranjas de Ignacio Aguado no contemplan ni de lejos. Con sus diferencias, el gobierno bipartito está más lejos que nunca de romperse.

5.- El liderazgo (y la moderación) del PP de Madrid

Los próximos meses servirán para comprobar si la moderación, que ahora trata de imponer Pablo Casado, se traslada también a la Puerta del Sol y al Palacio de Cibeles.

Ayuso, banderín de Casado contra Sánchez desde el kilómetro cero, tiene una presencia importante en el escenario nacional y desde el patinazo de las fotos en El Mundo, en su entorno, parecen haber aprendido que ni Ayuso es Aznar ni estamos en 1996.

Ricardo Rubio - Europa Press (Europa Press)

En esa batalla por la moderación, Martínez Almeida ha ganado. El alcalde astuto, ha sabido dibujar una figura equilibrada y sensata -alejada a aquellos discursos del Almeida que le gritaba a Carmena desde el banco de la oposición- y se ha situado en un puesto estratégico dentro de la dirección nacional del PP.

El partido debe decidir quien toma los mandos y en qué momento aparca la situación de interinidad abierta con la crisis del caso Máster y la salida de Cristina Cifuentes. ¿Volverá el PP de Madrid a ser un partido moderado que deje de emular a Vox?