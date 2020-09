Josefina Lamberto: "Lo que vivimos en el 36 en Larraga no fue normal, estoy contenta de que se publique"

A Josefina Lamberto le robaron la infancia, los golpistas en Larraga violaron y asesinaron a su hermana Maravillas Lamberto y ese mismo día fusilaron a su padre. Sin embargo ella siguió adelante.

"Saco fuerzas porque alguien me las da. La verdad es que se puede seguir viviendo pero con eso en el corazón. No me imagino todo lo que ha tenido que sufrir mi madre", contaba en Hoy por Hoy Navarra Josefina Lamberto.

A día de hoy sigue luchando porque se reconozca que su hermana fue asesinada y no desaparecida y también por saber dónde está el cuerpo de su padre. Se presenta ahora un documental protagonizado por Josefina Lamberto, que cuenta su vida y la historia de su familia. Documental que dirigen Virginia Senosiáin junto a Juan Luis Napal.