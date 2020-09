Paloma Rivero nieta de represaliado: 'estaré contenta si me dicen que mi abuelo está limpio"

Las familias de los más de 4000 represaliados -solo en la provincia de Ciudad Real- durante la etapa franquista acogen con esperanza el anteproyecto que recoge la nueva Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno que anulará de pleno derecho los juicios sin garantías.

Este jueves nos ha sobrecogido la historia del ciudadrealeño Maximiliano Velasco, juzgado, en consejo de guerra, condenado y ejecutado con garrote vil en 1941, 2 años después de la guerra, por el simple hecho de ser del PSOE y del entonces sindicato de Comercio de la UGT. Su nieta Paloma Rivero reconoce que, a pesar de lo sufrido por la familia, y de la mancha que ha pesado sobre su nombre, se darían por satisfechos si se anulan estos juicios y se lo comunican por escrito, donde diga que "mi abuelo está limpio".

3 años oculto debajo de una cama familiar

Un caso de extrema violencia como el vivido por tantas familias en España, que fueron represaliadas . Como explica Paloma Rivero, su abuelo quiso marcharse después de la guerra pero no encontró sitio en los barcos que partían de Alicante. Volvió a Ciudad Real y estuvo escondido en la casa familiar, debajo de la cama, para no levantar sospechas durante 3 años. Finalmente un vecino le delató y fue encarcelado. Le sometieron a un consejo de guerra y en la sentencia que conserva como nieta, se desprende hasta que punto llegaba "la revancha de los vencedores".

(se señala que ...dada su perversidad social, no merecía el honor de ser ejecutado por un pelotón frente a una valla...,) para justificar la terrible muerte por garrote vil.

Con casi una lágrima en los ojos confiesa que la anulación de estos juicios, supone un gesto esperanzador para recuperar la dignidad de personas como su abuelo que fueron ejecutados impunemente.

Los restos de Maximiliano reposan en una fosa común en el cementerio de Ciudad Real, donde todavía recuerda siendo niña cómo su madre en una visita, con un bolígrafo escribió su nombre, en la pared, -rompió la punta de aquel boli plateado- pintada de cal blanca. Paloma espera que algún día se puedan recuperar sus huesos, como la del resto que están allí enterrados y se coloque una placa en su memoria donde se puedan leer, uno por uno, sus nombres.

Desde el equipo de investigadores de la UNED que han elaborado el proyecto "Mapas de Memoria", - un trabajo exhaustivo que recoge historias de los más de 4000 represaliados en la provincia, contando con los testimonios y documentos de sus familias- señalan que es necesario este reconocimiento público a las víctimas.

'Mi padre no era un criminal', lo frase más repetida por las familias

Manuel Villalta, que ha centrado su labor en los juicios sumarísimos de entonces, explica que supondrá un gran alivio para muchas familias que vieron perder a sus seres queridos, que no sabían dónde fueron enterrados y que además fueron señalados durante los 40 años de la dictadura.

Asegura que el acceso a estos archivos ha estado vetado durante mucho tiempo, teniendo en cuenta que eran archivos militares y para las familias aunque ya se puede acceder a ellos supone un periplo dificultoso, razón por lo que no era una de las demandas más directas. Destaca que en todos los hogares que han visitado, había una constante muy presente, la de repetir una y otra vez que "mi padre no era un criminal".

Fueron años de mucho dolor silenciado, haciendo hincapié que en estos 'consejos de guerra' en apenas media hora se decidía sobre la vida y la muerte de las víctimas.

Entre las cientos de historias en las que han ahondado, la de la valdepeñera Vicente Verdejo. Su padre Vicente fue fusilado en octubre de 1940 y entre sus recuerdos documentos para ella sagrados: conserva la carta que escribió su padre momentos antes de morir en una cajetilla de tabaco así como las misivas que durante años ha enviado a sendos archivos para conocer cómo vivió y cómo murió.

Villalta pide a la ciudadanía que no duden en acudir al equipo de investigación de Mapas de Memoria que están acompañando a las familias que lo requieren para buscar los expedientes de sus familiares, los archivos.

