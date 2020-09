Habrá controles aleatorios y disuasorios para vigilar que se cumplen las nuevas medidas en Madrid

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado este sábado que se harán controles aleatorios y un control de carácter disuasorio para hacer respetar las nuevas medidas de restricción de la movilidad en 37 áreas sanitarias, y se pedirá acreditar el objeto de los desplazamientos (trabajo, universidad, etcétera). En declaraciones a la Cope, el consejero ha recalcado que la recomendación general es que los ciudadanos "estén en casa el mayor tiempo posible y solo se muevan por una necesidad esencial, trabajar, comprar, cuidar de un mayor o acudir al colegio" para poder frenar la transmisión del coronavirus.

Respecto a cómo se va a controlar el efectivo cumplimiento de las medidas, Escudero ha indicado que mañana la Comunidad de Madrid ha convocado una reunión de coordinación dentro del Plan Territorial de Protección Civil (Platercam) para abordar la aplicación de las restricciones en las 37 zonas de la región con una alta incidencia de la COVID-19. En esa reunión se establecerá cuál es el perímetro de las zonas básicas de salud y se fijarán los controles.

Aunque el control "absoluto" de la movilidad no es posible, Escudero ha adelantado que sí habrá controles aleatorios y un control con carácter disuasorio por parte de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local porque es necesario que la población tome conciencia de la situación. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ayer desde Nuadibú (Mauritania) que la Policía Nacional y la Guardia Civil, como han hecho desde el inicio de la pandemia del coronavirus, prestarán a la Comunidad de Madrid la ayuda que necesite.

Preguntado acerca de si serán necesarios permisos escritos para poder transitar por las 37 áreas sanitarias, el consejero ha dicho que "vamos a establecer que uno acredite si va a trabajar, si va a la universidad que lleve su carné, de alguna manera que acredite su situación". Por otro lado, ha señalado que la próxima semana se va a medicalizar un segundo hotel y que el grado de ocupación de las camas de UCI es del el 41,7 % del total.

Asimismo, el consejero regional ha alertado de que en los últimos tres días se han detectado 1.500 personas que no están cumpliendo las cuarentenas impuestas por el coronavirus. Ahora mismo se envía un requerimiento desde Salud Pública pero ha hecho hincapié en que necesitan la ayuda de los Cuerpos para que "verdaderamente cumplan". "Pretendemos con estas medidas hacer controles aleatorios sobre personas que estén cuarentenadas para que sepan que hay que cumplir esas distancias", ha apuntado.

Realizarán 1 millón de test en una semana

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha indicado que se realizarán 1 millón de test rápidos de antígenos en una semana a todos los vecinos en las 37 zonas básicas de salud en las que se ha restringido la movilidad, y que se evaluará la situación en 14 días.

En la rueda de prensa para anunciar las nuevas restricciones, ofrecida por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el vicepresidente, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad, este ha explicado que la situación epidemiológica en determinados núcleos geográficos de la Comunidad de Madrid requiere medidas "más estrictas".

Los criterios que se han valorado para establecer las zonas han sido la incidencia acumulada en los últimos 14 días superior a 1.000 casos por 100.000 habitantes, la acumulada en los últimos 14 días con una tendencia estable o creciente y la contigüidad geográfica que facilite el control perimetral de la movilidad. "La población de estas zonas alcanza 850.000 personas, lo que representa un 13 por ciento de la población madrileña, si bien concentran el 25 por ciento de los casos detectados en la última semana", ha indicado Escudero.

"Uno de cada cuatro contagios se producen en estas zonas", ha señalado el consejero de Sanidad, quien ha recordado que ya actuaron en estas zonas con las PCR aleatorias, pero que la evolución del virus "no ha sido la deseada", lo que les obliga a volver a actuar sobre las mismas zonas y algunas nuevas para "poner trabas al virus".

Escudero ha destacado que el objetivo de las medidas es "frenar la expansión" del coronavirus y "proteger a la población", para indicar que estas "afectan a los desplazamientos personales" y "al desarrollo de distintas actividades que puedan favorecer la propagación del COVID-19". "Es decir, las medidas adoptadas pretenden rebajar el riesgo de la transmisión del virus mediante la disminución de contactos que tiene cada persona, y los esfuerzos también se centran en reducir la movilidad, que sabemos que consigue hacer que la enfermedad se propague a otras zonas", ha explicado.

El consejero de Sanidad ha recalcado que "la decisión no ha sido fácil de tomar, pero era necesaria ante el aumento de casos", para asegurar que tienen monitorizada cada zona básica de salud, cada centro de salud, cada hospital, lo que les permite contar con "información al momento muy detallada y muy precisa para la toma de estas decisiones". "Para el cumplimiento de estas normas es necesaria la colaboración de Ayuntamientos y Policías Locales; deben ayudarnos a asegurar que se cumplan los aislamientos y las cuarentenas, que es uno de los grandes problemas que estamos detectando", ha manifestado Escudero. "Asimismo, es importante que quede claro que estas medidas no tendrán efecto si no existe esa responsabilidad de cada ciudadano, tanto en las zonas afectadas por la orden como en el resto de la Comunidad", ha advertido Escudero, quien ha agregado que "todas estas medidas, si se cumplen", permitiran "no tomar medidas más drásticas".

A continuación, ha pasado a detallar las medidas de aplicación "a las personas que se encuentren o circulen, así como aquellas que sean titulares de cualquier actividad económica, empresarial o establecimiento de uso público o abierto al público ubicados en los núcleos de población afectados".

En primer lugar, "se restringe la entrada y salida de personas de estas zonas, salvo para aquellos desplazamientos adecuadamente justificados", por motivos laborales, médicos, accesos a centros educativos, regresar a la zona residencial; asistencia a personas mayores, menores o dependientes; acceso a entidades bancarias o de seguros, legales o administrativas; acudir a exámenes o cualquier otra necesidad prioritaria, urgente o de fuerza mayor.

La circulación por carretera que transcurra o atraviese estas zonas está permitida "en el caso de que tenga origen y destino fuera", y también se permite la circulación por la vía pública de los residentes dentro de ese perímetro, respetando las medidas de protección.