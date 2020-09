Dimite Emilio Bouza, el 'Fernando Simón' madrileño, 48 horas después de ser nombrado

Emilio Bouza, exjefe del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Marañón, y flamante nombramiento como portavoz del Grupo COVID-19 que integraban las administraciones central y madrileña (grupo que fue creado este mismo lunes) ha dimitido 48 horas después, según confirman fuentes de la Comunidad de Madrid a la Cadena SER.

Bouza, quien iba a ser el 'Fernando Simón' que la Comunidad de Madrid, no ha llegado a conceder ni su primera rueda de prensa aunque para ese papel fue designado, ya que entre sus funciones estaba la de descargar de peso mediático a Isabel Diaz Ayuso y darle un aspecto más técnico, como ocurre con Simón en Moncloa, a las explicaciones sobre la evolución de la pandemia.

PDF Carta de renuncia de Emilio Bouza / Cadena SER

Las fuentes de la Comunidad de Madrid que confirman esta renuncia a la SER, vinculan esta dimisión a los fuertes enfrentamientos que se están produciendo entre el ministerio y el gobierno de Diaz Ayuso por las ultimas restricciones aprobadas por Madrid. Y como un médico prestigioso no quiere verse envuelto en guerras políticas. Emilio Bouza, que actualmente está jubilado, fue jefe de microbiología en el Hospital Gregorio Marañón. Su renuncia augura una nueva crisis en el seno de la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. "Las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes, junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, me obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento", ha explicado en carta el propio Bouza.

Recordemos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acordaron esta mañana crear un "espacio de cooperación" entre el Ejecutivo central y el regional, que se reunirá semanalmente, con el objetivo de "coordinar y planificar respuestas contra la pandemia" del coronavirus. Sus propuestas iban a servir de recomendaciones a las actuaciones propias que seguirá poniendo en marcha la Comunidad de Madrid.

La cooperación saltó por los aires el viernes cuando hubo dos ruedas de prensa simultáneas, una del ministro de Sanidad, Salvador Illa y otra del viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero. Las autoridades madrileñas explicaron las nuevas restricciones al tiempo que el Gobierno central aseguraba que la comunidad no había hecho caso de las recomendaciones. Hoy, Illa ha lanzado un ultimátum a Ayuso y la ha emplazado a "rectificar en sus decisiones" por la seguridad de los madrileños.

El exportavoz es experto en enfermedades infecciosas y microbiología, se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense en 1970 y realizó el Fellowship en Enfermedades Infecciosas y Microbiología en el Center for the Health Sciences de la Universidad de California, Los Angeles.

En España fundó la Unidad de Enfermedades Infecciosas en el Departamento de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Ejerció también, a nivel europeo, la secretaría general de la European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases y ha dirigido varias publicaciones científicas.