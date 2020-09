El consejero de Sanidad madrileño: "Illa ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada, es falso"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha comparecido en rueda de prensa desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional para ofrecer su postura, y por tanto qué piensa hacer la capital, tras el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) . El pleno de dicho consejo ha aprobado la propuesta del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que supone el confinamiento de Madrid y restricciones sociales más duras. Tras esto, el ministro ha declarado en rueda de prensa que "ya hay una orden" y que no contempla que Madrid no acate estas medidas.

La acción coordinada planteada por el ministro Illa ha salido adelante por mayoría, según han adelantado a la SER fuentes cercanas a la reunión. Solo han votado en contra las comunidades gobernadas por el PP. Por supuesto Madrid, también Galicia, Andalucía. De los populares solo se ha desmarcado Murcia. Y Castilla y León, que también está gobernada por el PP ha votado que sí, pero hay que destacar que su consejera de Sanidad, la médica Verónica Casado, es de Ciudadanos. Han votado en contra además Cataluña y Ceuta.

"Illa ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada, es falso. Ha dicho que Madrid quedó satisfecha con la reunión de ayer, es falso. El documento no ha sido aprobado por consenso y no es válido. Por este motivo, el propio Illa ha trasladado que el borrador irá a la Ponencia Técnica de Salud Pública y luego someterse de nuevo al pleno de la comisión interterritorial", ha asegurado Escudero, que ha reiterado además que no ha existido consenso en la interterritorial y que, por tanto, el documento no tiene validez. Si se plantea en el BOE, el propio Escudero ha asegurado que estudiarán acciones legales. "Si se produce esa publicación, la Abogacía General de Madrid determinaría la actuación a seguir", ha afirmado.

Todas las respuestas de Escudero:



"Illa ha usado el consejo interterritorial para imponer medidas que van en contra de la voluntad de muchas partes. Siempre hemos apostado por el diálogo y por dar un respaldo técnico a este tipo de decisiones. Conozco al detalle el estado de nuestro sistema sanitario e incluso valoramos otra serie de parámetros que nos indica la evolución de la pandemia. Los indicadores dicen que estamos en una situación favorable".

"La situación está en una fase estable, estamos en situación favorable. El número de ingresos está descendiendo día tras día y cada vez hay menos presión en las urgencias hospitalarias (...) Sería dificil entender que todas estas medidas que quiere imponer el Gobierno y sería dificil de entender para los madrileños".

"El Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid".

"Ese documento no ha sido aprobado por consenso y, por tanto, como señala el reglamento, para esto se quiere un consenso que no ha existido (...) El documento no tiene validez jurídica"

"Esas medidas no tendrían que aplicarse en todos los distritos de Madrid (...) Es algo que prentendíamos presentar al Gobierno de España, pero no nos han dado la posibilidad".

"Si se produce la publicación de esas medidas en el BOE, la Abogacía General de Madrid determinaría la actuación a seguir. No se han adoptando con consenso".

"En primer lugar, esos indicadores no se han aprobado. El ministerio llevaba una propuesta de indicadores y nosotros creíamos que se quedaban lejos de cómo nosotros entendíamos la situación de Madrid".

"La urgencia de cerrar Madrid del Gobierno va en contra del sentir de los madrileños. Queremos que el Gobierno deje de luchar contra Madrid y luche contra el virus".

"Nosotros vamos a seguir trabajando en este sentido, seguimos monitorizando todos los datos y vamos tomando nuestras decisiones según nuestros datos. Vamos a seguir trabajando y viendo cómo nuestras decisiones repercuten en los contagios y en nuestra red asistencial".