"Este Gobierno es un peligro y da pasos estúpidos": la sentencia de un médico sobre la gestión del COVID-19

La gestión de la crisis sanitaria en España está en el foco mediático. Los sanitarios no son ajenos a ella y algunos como Santiago Herrero creen que las cosas "no se han hecho bien". Nacido en 1957, este gijonés acumula más de veinte años de experiencia en la UCI del Hospital de Cabueñes, acaba de volver de China donde ha trabajado los últimos seis años y su próximo destino podría ser Papúa Nueva Guinea.

"Desde el principio se manejó mal y se hicieron bastantes cosas que no tenían sentido. Desde China veía que no se estaban tomando medidas. Reconozco que para cualquier país una situación así puede ser un desastre pero hay algunos que han actuado de manera muy rápida y han sabido controlarlo. En España ha sido un desastre", ha apuntado.

Para este médico gijonés, Asturias sí ha sido una excepción aunque ha recordado su situación geográfica. "Tiene esa circunstancia especial porque tiene pocos lugares por los que se entra. También es cierto que, desde el punto de vista de organización, se ha gestionado bastante acertadamente. Han estado atentos, tuvieron los medios bastante rápido y ahí están los datos, no se pueden negar". Sin embargo, Herrero pone el foco en el crecimiento de casos que se están produciendo en la comunidad. "Aquí, en comparación con China, todo el mundo cumple con la mascarilla pero el tema de la distancia social es distinto porque no hay mucho respeto, es uno de los fallos importantes en España. La gente sigue yendo a las cafeterías y los hosteleros están trabajando muy bien pero las personas no. Se mezclan amigos, familias, se quitan la mascarilla y no la vuelven a poner. Al estar hablando de tú a tú no hay distancia y eso es un fallo. Se da porque no tenemos la cultura de que nos hayan enseñado. La población no está respondiendo porque no sabe de disciplina. En España somos como somos, desastrosamente. En China los que conviven no se mezclan con el resto mientras que aquí la gente se encuentra por la calle, se van a tomar algo y se quitan las mascarillas. Eso es un error".

Estado de alarma, error

Para Herrero uno de los grandes problemas es la llegada del otoño. "Los cambios de temperatura, la llegada del frío está favoreciendo que esto vaya a más. Además se van a mezclar con las enfermedades respiratorias que se llevan 50.000 personas, con la gripe que cada año afecta a 800.000 españoles y se mueren 15.000. Se van a juntar tres factores: COVID-19, gripe y enfermedades típicas estacionales. La mortalidad va crecer y hay que estar muy preparados".

El profesional sanitario también ve un error la defensa del estado de alarma y el confinamiento total. "Tener una alarma permanente es un error a todos los niveles. El problema no esta en el confinamiento si no en saber qué hay que hacer y cumplir con las normas. En la mayoría de los países no se ha confinado toda la población. En España el estado de alarma ha sido largo y no nos han enseñado qué había que hacer. Esto provoca que cuando llega su levantamiento, todo el mundo va a la calle y es algo lógico porque has tenido a la gente encerrada tres meses. En China, por ejemplo, tú vas a un restaurante y presentas un codigo de que estás controlado y no has tenido COVID-19, al menos en los últimos 15 días. Además te registran y dejas tu firma de que has estado allí".

Esto le sirve para criticar lo que entiende como otro "error": los rastreadores. "Ha habido una falta brutal y se ha entendido que los rastreadores tienen que ser sanitarios cuando en China no se ha hecho así. No se tenía a los sanitarios perdiendo el tiempo haciendo rastreos. Se contrataba a gente que había perdido su empleo, estudiantes de Medicina... pero no sanitarios porque hacen falta".

Falta de información

Hay más fallos: el control de fronteras. "Cuando llegué a España solo se me preguntaron si tenía el virus o no pero nadie me pidio ningún papel. Yo traía varios justificantes de haber hecho test de COVID-!9, todos negativos", ha recordado. También ha añadido que "en todos los países, incluso cuando la situacion mejoró después de la primera ola, se mantuvieron los controles mientras que aquí no hubo ninguno. El aeropuerto era un pasacalles".

Herrero cree que se juntan tres factores: falta de rastreadores, control de las fronteras y la forma de ser de los españoles. A ello suma "las prisas por desescalar. Tenía que haber sido algo progresivo con información. La gente salía a la calle de manera normalizada y eso fue por la irresponsabilidad del Gobierno".

Ahora que se habla de nuevo de los confinamientos, este médico sigue viéndolos como un "error". "La OMS dijo en febrero las medidas que había que tomar, como hacer controles, como hacer incluso las monitorizaciones y cuales eran los pacientes que había que registrar. En España solo se ha registrado la gente que fallecía con un test. Todos los demás países han hecho los deberes, nosotros no".

Sistema sanitario deficitario

Su crítica al Gobierno va más allá. "Se nos cae la baba diciendo que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Es una absoluta mentira porque no tenemos recursos. Estamos muy por debajo de la media europea y cuando te viene una pandemia nos quedamos tirados". Herrero señala que en España la media de camas UCI se sitúa en 7-8 por cada 100.000 habitantes mientras que en Europa asciende a 14, en Alemania a 30 y en Estados Unidos a 33. "No tenemos recursos, hacemos los deberes mal y para colmo se nos mueren sanitarios. Ha habido más sanitarios afectados que en ninguna parte del mundo, por encima de los 60.000 porque no estaban protegidos. Eso quiere decir que este Gobierno es un peligro porque no llega. Es el primer responsable de lo que está pasando y no está manejando la situación como debería. Está dando pasos estúpidos y está generando mucho enfado. Hay políticos que no pueden manejar crisis sanitarias si no que tienen que dejarlo en manos de sociedades médicas. Parece un chiste que no es ni siquera gracioso porque hay que ver como nos está afectando a todos los españoles. Los que hemos estado fuera lo vemos porque sabemos como se manejan los recursos en otros países", ha lamentado.

Sobre las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en cuanto a la falta de médicos, cree que "estamos por debajo de lo que demanda la OMS con lo cual tiene cierta razón. Los recursos humanos son deficientes y la gente joven se quiere marchar. Yo lo hice tarde porque me fui con 57 años". A esto añade que "es increíble que se contraten médicos para un mes en lugar de contratarlos para todo el año porque este virus viene para quedarse. En mi época esperabas 18 años para que sacaran una plaza de oposición y vamos por el mismo camino. Si quieres buenos sanitarios tienes que cuidarlos. En China se movilizaban entre las regiones. Por ejemplo, en los peores momentos de Wuhan, el Gobierno chino movilizó médicos de todos los lugares de provincias y eso facilita. Ahora mismo hay médicos en el resto de España que podrían ayudar donde hay graves problemas pero tenemos los problemas de las autonomías".