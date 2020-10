Rey defiende a Mónica Martínez de las críticas de ser "representante de las grandes inmobiliarias"

El Concello de A Coruña está estudiando el recurso de reposición presentado por La Marea Atlántica contra el nombramiento de la ex concejala de Ciudadanos, Mónica Martínez, como parte del equipo de gobierno local, con la cartera de Deportes. Hoy la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha criticado las descalificaciones vertidas sobre Mónica Martínez por parte de la portavoz de Marea, María García, en las que la llamó "transfuga representante dos intereses das grandes inmobiliarias".

Rey considera que García se ha descalificado a sí misma: "Me parece que en política hay líneas que no se pueden traspasar, y la crítica política se circunscribe en un ámbito, a partir del momento en el que uno cruza esa línea roja que no se debería cruzar, y se entra en terrenos que no se debería entrar, quien se descalifica es quien hace ese tipo de afirmaciones, es todo lo que voy a decir".

La alcaldesa ha eludido pronunciarse sobre el recurso y ha recordado que el gobierno está en plazo para contestar.