La Xunta de Persoal exige el cese del Jefe Territorial de Educación

La Consellería de Educación ha nombrado nueva directora del Colegio Luís Seoane de Mera después de la dimisión forzosa de la anterior, María José Ruíz. Es el nuevo capítulo del caso del niño olvidado durante toda una mañana en el autobús escolar. La Consellería ha designado a una de las profesoras que cuando fue consultada mostró su disconformidad a asumir el cargo, según fuentes de la comunidad educativa, aunque finalmente no le ha quedado otra opción que aceptar.

La Xunta de Persoal de A Coruña, máximo órgano de representación del profesorado de la enseñanza pública en la provincia, solicita por unanimidad el cese del Jefe Territorial de Educación, Indalecio Cabana. Pide también la apertura de una investigación sobre la actuación de la inspectora del centro con respecto a la dimisión -forzada- de la directora.

CIG-Ensino, sindicato mayoritario en la pública, califica el comportamiento del Jefe Territorial de "impresentable e caciquil". Entiende que con la dimisión forzada de la directora lo que se pretende es desviar la atención de las responsabilidades que le corresponden a la administración, por ser quien contrata a las empresas de transporte.

La Consellería no ha respondido a la petición de cese de Indalecio Cabana. La nueva directora tiene que nombrar equipo, con el correspondiente reajuste de horarios. Todo eso en medio de un ambiente de desánimo, contrariedad con la actitud de la administración educativa y solidaridad con María José Ruíz.

Más reacciones

El ANPA del Colegio convoca a todas las familias de alumnos a una concentración este viernes ante el centro como muestra de solidaridad con la directora forzada a dimitir.

El director del centro de Protección de Menores Lar a Mercé ha emitido un comunicado en el que expresa su total rechazo a la decisión adoptada por la Consellería con respecto a la directora, María José Ruiz. El responsable del centro, José Piñón, considera que la destitución es una gran pérdida, una falta total de conocimiento y respecto del trabajo profesional y personal. Añade que Ruiz no tiene que ser castigada, penada, por acciones que no puede alcanzar ni corresponden a su cargo.

El PP de Oleiros acusa al alcalde, Ángel García Seoane, de utilizar los paneles informativos del Ayuntamiento para cargar, dice, en contra de los funcionarios de Educación. Le acusa de malversar fondos públicos. En los paneles se puede leer: "A Inspección de Educación vulnera as normas democráticas" y "Non ao cese forzoso da directoraa do colexio de Canide".