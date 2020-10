Paul Preston: "Ni Largo Caballero ni Prieto eran Queipo de Llano o Mola"

Paul Preston, autor de libros como "Guerra civil Española" o "Un pueblo traicionado", nos ha acompañado en el programa para analizar las figuras de Largo Caballero e Indalecio Prieto. El Ayuntamiento de Madrid, a propuesta de Vox, ha anunciado su intención de retirar sus nombres del callejero de Madrid. Preston acaba de suscribir un manifiesto con más de un centenar de historiadores, investigadores e intelectuales para denunciar la decisión del Gobierno de Almeida.

El historiador ha asegurado no estar a favor de la retirada de los nombres de estos personajes históricos ni de otros de la Guerra Civil: “Estoy a favor de añadir una explicación de quiénes eran, no de quitar nombres de personajes de las calles”. También se muestra muy contundente contra la estrategia de VOX: "Intentan comparar a Caballero o Prieto con personajes como Mola". El hispanista asegura que "a Largo Caballero se le podría acusar de ser un político incompetente, pero no de ser un asesino”.

Además, Preston ha expresado su rechazo absoluto también en el caso del ministro republicano: “Indalecio Prieto intentó evitar el derramamiento de sangre durante la guerra, con lo cual sería una gran injusticia."

Preguntado por Marta González Novo sobre por qué 40 años después de la llegada de la democracia siguen sin cerrarse las heridas, la respuesta del historiador ha sido clara: "Durante más de cuarenta años el franquismo hizo un terrible lavado de cerebro y se consiguió crear un clima de opinión para que muchos españoles siguiesen pensando que Franco había salvado a España de las garras de Moscú y que era el arquitecto del auge económico de los 60. Con la llegada de la democracia la nueva clase política tampoco logró esa transformación necesaria”.