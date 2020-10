Educación mantiene su decisión de cese de la directora del Colegio Luís Seoane

La Consellería de Educación no dará marcha atrás en su decisión de cese de la directora del Colegio Luís Seoane de Mera en relación al caso del niño olvidado en el autobús escolar. El Conselleiro, Román Rodríguez, ha reiterado hoy que fue una cuestión de falta de confianza por no haber notificiado lo sucedido a sus superiores.

Caen en saco roto las peticiones de los miembros del Consello Escolar, con el ANPA a la cabeza, y también el Concello de Oleiros, de que la ex directora sea restituída en su cargo. Rodríguez reconoce que María José Ruíz no tiene responsabilidad en lo ocurrido pero cree que su deber era la de comunicarlo a la Consellería. Román Rodríguez, no cuestiona la decisión de la inspectora: "Estaríamos dicíndolle a un funcionario público, neste caso a un servicio de inspección, que a súa decisión pode estar sometida a intereses políticos. Penso que temos que respetar as decisións, a directora non tivo responsabilidade no feito, pero si tería que haber avisado en tempo, forma e prazo".

Según el balance de Educación, a viernes nueve, en Galicia son 23 las aulas que están cerradas por la detección de casos positivos de coronavirus.

Absoluto rechazo a la decisión por parte del ANPA

El ANPA del Colegio Luís Seoane de Mera era recibida este martes por el Jefe Territorial de Educación, Indalecio Cabana, tras de la concentración del viernes de decenas de personas y el anuncio del Concello de Oleiros de llevar a Fiscalía el caso de la dimisión forzada de la directora del centro tras el caso del niño olvidado en el autobús escolar. El ANPA acudió al encuentro con la intención de mostrar su absoluto rechazo a la actitud y decisión adoptadas por Educación. También para exponer las carencias del colegio en plena situación Covid.

Con el cambio del equipo directivo,los docentes se ven obligados a hacer una nueva reestructuración de los horarios, en medio de un clima de incertidumbre e indignación.

La directora forzada a dimitir insiste en que su prioridad fue atender al niño y a sus padres.

En una carta dirigida a la Consellería de Infraestructuras, Ethel Vázquez, los padres de los alumnos del Luís Seoane exigen el cumplimiento escrupuloso del protocolo Covid en el transporte escolar. Afirman que la seguridad de sus hijos no se puede dejar a la suerte de la responsabilidad que tenga el cuidador del bus escolar que le toque.