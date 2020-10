La Xunta defiende que la empresa de transporte cumplió el protocolo en el caso del niño olvidado en el bus

La conselleira de Infraestructuras y Transportes, Ethel Vázquez, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la comunidad escolar después de que un niño de cuatro años quedara abandonado en el bus que da servicio al colegio Luis Seoane, de Mera. Ha hecho una defensa de la empresa concesionaria del trasporte, Eliseo Pita, y ha respaldado la decisión de despedir al monitor acompañante de los niños, como principal responsable de lo sucedido.

"Se trata de un hecho aislado"

Ha señalado que la Xunta está vigilante en el cumplimiento de los protocolos de transporte escolar y que este abandono se trata de un hecho aislado. Vázquez recuerda que la competencia en este caso es de la Consellería de Educación ya que no se trataba de un servicio compartido: "Creo que se tomaron todas as medidas oportunas, pero eu creo que en calquera caso a figura do acompañente, é clave, lamentando o ocurrido, estamos a falar dun caso illado dos miles e miles de nenos que fan miles e miles de rutas as veces no rural galego que é moi disperso"

"Manual de buenas prácticas del transporte escolar"

La conselleira ha presentado junto con la plataforma Stop Accidentes un manual de buenas prácticas del transporte escolar. Entre las medidas, el tiempo de viaje no puede exceder de una hora, cuestión dificil de cumplir en el rural, los buses deben circular a 10 km/h y todos los asientos deben tener cinturón de seguridad, norma de obligado cumplimiento de cara a 2024. El manual está disponible en redes sociales. Han hecho una defensa de este servicio que registra cero accidentes desde su puesta en marcha.