Los mariscadores de la Ría do Burgo quieren empezar a hablar de sus indemnizaciones

Los mariscadores de la Ría do Burgo quieren hablar de dinero, de las compensaciones que tendrán que recibir cuando paren su actividad por las obras del dragado. Han invitado a las dos administraciones implicadas en el proyecto a un encuentro el día 21 para alcanzar un acuerdo y concretar los pasos a dar. El Gobierno central considera que es la Xunta la que tiene que asumir las indemnizaciones. La Xunta cree que es el Estado como promotor de la obra la que tiene que hacerlo. En el medio, los mariscadores.

De momento no tienen una estimación del montante económico que les correspondería pero sí tienen claro que debe ser superior a sus ingresos actuales porque son mínimos. Sus capturas son escasas debido a la falta de la limpieza integral de la Ría do Burgo. Son 49 mariscadores a pie y otros 32 de a flote y esperan que el Delegado del Gobierno, la conselleira do Mar y el Jefe de la Demarcación de Costas acudan a la cita del próximo martes para concretar el tantas veces reclamado dragado ambiental de los sedimentos de la ría coruñesa.