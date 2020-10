La sinceridad del cura de Valdepeñas que arrasa en las redes sociales (y en todo el mundo)

El pasado domingo, la Cadena SER de Valdepeñas, siendo el primer medio que se hacía eco, reseñaba el sermón de algo más de 10 minutos de un cura de Valdepeñas. En concreto, del sacerdote de la Parroquia del Cristo de esta localidad, Emilio Montes, quien "tiraba de las orejas" a aquellos fieles menos generosos.

Tras ello, esta noticia se rebotaba por los medios nacionales: Cadena SER, El País, AS, Telecinco, La Sexta, Antena 3, El Mundo... así hasta continuar con un largo etcétera. De hecho, este sermón llegó a viralizarse y lo han recogido diversos medios de latinoamérica. Además, el pasado lunes, un día después de publicarse la noticia, la palabra de Valdepeñas se convertía en trending topic en la red social de Twitter. En esta línea, en esta misma red social, se ha llegado a crear una cuenta fake sobre este personaje.

📹 "¿Por qué nadie me ha preguntado cuánto ha costado? Se ve que eso no os importa": el ‘tirón de orejas’ de un sacerdote de Valdepeñas a sus feligreses menos generososhttps://t.co/gWbEBNHgpr Te contamos la historia en @HoyPorHoy con @AngelsBarcelo pic.twitter.com/Y8Veh1xv15 — Cadena SER (@La_SER) October 26, 2020

En este aspecto, también el rapero Arkano le ha dedicado un rap a este ya famoso personaje. Lo hacía en la sección de las 'Arkanoticias', durante la emisión de 'La Ventana' de Carles Francino de este martes. También, la propia Angels Barceló, en 'Hoy por Hoy', lo trató este mismo lunes, así como la segunda parte de este episodio con la confirmación de la participación de Emilio Montes en uno de los frescos de la Parroquia.

La sinceridad del cura de Valdepeñas arrasa en las redes sociales e Internet

Sin embargo, esa claridad al expresarse durante ese sermón de más de 10 minutos no es algo nuevo en su persona. Por ello, las redes sociales se han hecho eco de otras intervenciones llamativas y curiosas de este mismo párroco. Unas intervenciones en las que ha hablado de la política actual, de Tinder o, incluso, de las sandalias con "brilli brilli".

También, no ha dudado en contar algunas de sus anécdotas, durante esas décadas como sacerdote. En este punto, el propio Montes ha desvelado como el marido de una de sus parroquianas aseguraba que "no voy a pisar esta parroquia". Un hecho que llamó la atención del propio cura y le preguntó los motivos "discutí con uno de los párrocos". Esta persona, narra Montes, fallecía a la semana y, durante su entierro, aseguraba el propio párroco a los familiares "¿para qué me le habéis traído si no quería pisar la Iglesia?".

La otra cara del sacerdote 'viral': su labor social

No obstante, más allá del "chascarrillo", este sacerdote, también, ha realizado numerosas obras de caridad, además de lograr rehabilitar una capilla que estaba cerrada y abandonada desde hacía 35 años. De hecho, el propio Emilio, a pesar de ser grupo de riesgo, ha llevado numerosos equipos epis al Hospital de Valdepeñas, durante el anterior confinamiento.

Una figura, la de este párroco, que reencarna a la de cualquier otro que hay en España y que, además, realizan una gran labor entre sus parroquianos. En este sentido, tanto esta Parroquia, como tantas otras en España, suelen ceder fondos económicos a diversas obras sociales, como es el caso de esta misma Parroquia, en donde durante semanas han estado cediendo el dinero del cestillo a la organización de Cáritas.