Enrique Pascual: "Si el virus ha venido para quedare estos cierres no pueden mantenerse toda la vida"

El consejo se atribuye a Albert Einsten, pero lo hace suyo el presidente del Consejo Regulador de la Ribera del Duero “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Y es que en opinión de Enrique Pascual las nuevas medidas contra la pandemia adoptadas por la Junta y el resto de autoridades sanitarias inciden en restricciones y cierres que han demostrado poca eficacia hasta el momento. “Estuvimos tres meses con la hostelería cerrada a cal y canto y aquí estamos otra vez, sin mejoras. Si tomamos las mismas decisiones que tomamos hace medio año, así seguiremos. Habrá que pensar en soluciones diferentes.”

Aunque reconoce que no es un experto en la materia Pascual habla desde el conocimeinto directo que el impacto del cierre de la hostelería está ejerciendo en el sectdor vitivinícila, con el bloqueo de una de sus principales vías de venta como es el canal HORECA. El cierre durante meses de bares y restauratnes durante el primer confinamiento en un contexto de restricciones que vuelven ahora de forma cada vez más severa no ha mejorado la situación, según aprecia Pascual, quien advierte que la única certeza es que el virus ha venido para quedarse durante mucho tiempo. Por eso advierte del peligro de luchar con un enemigo a largo plazo con medidas que dificilmente pueden sostenerse a largo plazo, sobre todo financieramente, como los cierres en distintos ámbitos y sectores económicos. “Nos estamos cerrando cada día más y la situación no mejora. Se podría pensar en hacer cosas diferentes. No soy ningún entendido pero el sistema que se está utilizando actualmente está arruinando muchos negocios y el resultado ahí está, la pandemia no remite. Tengo claro que el coronavirus ha venido para quedarse, eso lo tengo claro. Y así no podemos estar toda la vida, porque a ver quien soporta financieramente este sistema.”

Por este motivo Pascual insta a que se pruebe con medidas distintas, apelando, por ejemplo, al refuerzo del sistema sanitario, con más puestos UCI y mayor número de profesionales. En cualquier caso, el ensayo de soluciones alternativas que no incidan en medidas cuya eficacia ya ha quedado bastante cuestionada

Aún así el presidente de Ribera del Duero es optimista tras el buen resultado en cantidad y calidad de la reciente vendimia. Aunque reconoce que no sabe cómo se podrá dar salidad al fruto de la tercer cosecha más abundante de la historia de la Denominaición asegura que tener una buena materia prima a buen recaudo siempre es una garantía “Siempre que podamos hablar de un vino muy bueno ya tenemos algo ganado. ¿Qué cómo vamos a vender? Iremos viendo. Tenemos tiempo por delante y esperemos que se vaya resolviendo todo."

Un año difícil para el sector del vino

En cualquier caso el Consejo Regulador y el sector bodeguero de la Ribrera no se ha quedado de brazos cruzados ante esta compleja e inédita situación. Ante medidas que afectan a la hostelería y el confinamiento nacional e internacional que han frenado ventas y exportaciones, las bodegas de Ribera del Duero siguen abriendo puertas y buscando fórmulas para comercializar sus vinos y hacérselos llegar al consumidor.

Gran parte de las elaboradoras han puesto en marcha su propio espacio de venta online, tiendas que el Consejo Regulador ha agrupado en un espacio web al que se puede acceder a través del enlace https://www.riberadelduero.es/es/vino-online

La Asociación de Bodegas de la DO (Asebor) ha puesto en marcha, con la colaboración del Consejo Regulador, la plataforma Just Ribera (https://justribera.com), un lugar donde acceder a una gran selección de vinos de sus bodegas asociadas.

A estas iniciativas para acercar el vino al consumidor, se unen las campañas de comunicación del propio Consejo Regulador, que han contado con la colaboración de prescriptores de la talla de Najwa Nimri, Manuela Velasco, Sidonie, El Kanka, Quim Gutiérrez, Silvia Abril o Shinova.

La Denominación de Origen además tiene previsto desarrollar varias acciones con la hostelería, el sector hermano de las bodegas ribereñas, dirigidas siempre a apoyarles en estos momentos tan difíciles