UGT reclama que la Ciudad de las TIC en A Coruña incluya un plan industrial

UGT reclama que la futura Ciudad de las TIC incluya un plan industrial. Este sindicato entiende que el actual tejido industrial de la comarca, tras el cierre de muchas empresas y el futuro incierto de otras hacen necesaria la existencia de proyectos industriales en las instalaciones de la antigua fábrica de armas.José Antonio Gómez, secretario xeral de UGT-Galicia: "A cidade das tics os parece moi ben, pero nos parece necesario que detrás haxa un proxecto industrial, porque hai capacidade e hai sitio para todo, imos dicirllo o rector porque é algo ó que nos habíamos comprometido todos despois do fracaso que foi o proxecto da fábrica de armas".

UGT inicia hoy en A Coruña el proceso de renovación de sus órganos directivos mediante la celebración de los respectivos congresos comarcales. Ha asistido al 13º Congreso de la UGT en A Coruña-Cee el Secretario General del sindicato, Pepe Álvarez, quien ha pedido la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y ha calificado de gratuitas e inapropiadas las manifestaciones del Gobernador del Banco de España sobre un aumento de sueldo a los funcionarios.

Se Jubila Pepe Carrillo, el sindicalista tranquilo

Pepe Carrillo, una de las figuras del sindicalismo coruñés en las últimas décadas, se jubila. Desde hoy deja la primera línea pero advierte que seguirá dando la batalla. Hoy se ha oficializado su marcha en el Decimo tercer Congreso Comarcal donde ha pasado el testigo a Ángel Iglesias, procedente de la Banca. Carrillo dice haber sido siempre un defensor de la labor sindical desde el diálogo: "Procuro manter boas relacións con todo o mundo e sobretodo a min o que me gusra e tratar á xente con respecto e con humildad, sendo conscientes de que as cousas non se resolven como un quixera sempre, pero que, esteas dacordo ou non, hai que tratar á xente con respecto".

Afiliado a UGT desde l979, empezó en Comercio y luego se pasó a Metal. Desde el 83, como trabajador y dirigente del comité de empresa de la Fábrica de Armas,se ha significado como defensor del tejido industrial de la comarca coruñesa. Siempre desde la postura del hombre tranquilo. En la celebración del Congreso de UGT Coruña-Cee,en la Facultad de Ciencias de la Educación, ha estado arropado por representantes de la administración local y central, miembros del PSOE y el Rector de la UDC.