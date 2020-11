Gonzalo Caballero, de perfil en último conflicto interno del PSdG

El conflicto político en el seno del PSOE gallego tras el cese de una concejala del PSOE por parte de la propia Inés Rey sigue marcando la actualidad dentro y fuera del ámbito municipal. Mientras que el ejecutivo socialista cierra filas en torno a la alcaldesa, que asegura que el cese viene por incumplir su trabajo como edil, la ejecutiva provincial socialista insiste en alegar que se debe a discrepancias en las cuotas. Esta pasada noche el secretario de organización del PSdG, José Antonio Quiroga, mandaba una carta en este sentido a la militancia. Hoy el secretario general del Partido Socialista en Galicia, Gonzalo Caballero, ha preferido no hablar del que podría ser uno de los conflictos más duros del PSOE gallego de los últimos tiempos: "Eu estou adicado plenamente a cuestión de atender as mellores políticos fronte a una crise de tal gravidade, de outras cuestión están delegadas en outros compañeiros, neste caso en Pablo Arangüena, que é vicesecretario xeral, e da Coruña, e está ó tanto do tema".

La ejecutiva gallega señala en su carta que la tabla de aportaciones aprobadas por el Comité Provincial, al que se acoje la alcaldesa de A Coruña, no cumple con lo establecido por el Comité Federal, que es el máximo órgano de decisión. Una de las imágenes de la jornada sobre el conflicto ha tenido lugar en el pleno celebrado en María Pita, con presencia de Inés Rey y la recién cesada edil de Empleo. Acón era la primera en levantarse de su escaño, sin mediar palabra, y salir del salón de plenos en cuanto la alcaldesa dio por finalizada la sesión.