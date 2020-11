Inés Rey intenta dar carpetazo al cese de Acón en A Coruña, pero Arangüena insiste

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quiere dar carpetazo a la crisis abierta en el gobierno municipal a raíz del cese de la concejala de Empleo, Eva Martínez Acón. Preguntada por la carta remitida a la militancia por el número dos del PsdG, Pablo Arangüena, en la que respalda la posición de la también Secretaria General de la Agrupación Socialista local, Rey se ha ratificado en su decisión y ha declarado que no va a entrar en cortinas de humo: "Creo que é sido lo suficientemente clara, lo que no voy a entrar en otro tipo de marcos discursivos o cortinas de humo o intentos por tapar una realidad a la que yo le hecho frente porque si algo no hago es huir de los problemas y resolverlos y centrarme en lo que les preocupa a los coruñeses."

Afirma que ningún concejal de su grupo municipal le debe dinero al Partido.

Quien no quiere cerrar el caso es el vicesecretario general del PSOE gallego Pablo Arangüena, número dos del partido en Galicia. Señala que este martes, día del cese, los concejales socialistas de A Coruña empezaron a pagar al partido e insiste en su defensa de Eva Martínez Acón: "En el PSOE hay que decir la verdad, durante 16 meses una serie de compañeros, incluida Inés Rey, no han realizado las aportaciones que debían al partido y no se hizo el primer pago hasta este martes, justamente el día en que se cesó a Eva Martínez. Se está construyendo un relato falso que supone para ella un perjuicio añadido porque se le está acusando de absentismo".

Explica que la concejala tiene un despacho profesional de abogada y se va a incorporar a su actividad por lo que las afirmaciones municipales, a su juicio infundadas, le perjudican.

La portavoz de la Marea Atlántica, María García, ha remitido una carta a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en la que le propone que el Concello haga un anticipo del pago de las ayudas del PRESCO. Denuncia que sólo se han ejecutado 107 bonificaciones de las más de tres mil solicitadas. Atribuye en parte lo que califica de inacción del gobierno local a la falta de negociación y a la crisis cese de la concejala de Empleo: "O Goberno está en crise permanente, en minoría, desbordado e a iso se suman as liortas, entendemos que eso se debe resolver noutro lugar para non interrumpir o que ten que ter Inés Rey na cabeza que é a gestión da cidade".