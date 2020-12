Chivite reconoce que es "difícil" que introduzcan alguna enmienda de Navarra Suma en los presupuestos

La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, ha estado en la SER en el Día de Navarra para responder a diversos temas de actualidad. Puedes volver a escuchar la entrevista completa aquí.

Profesionales sanitarios y sociosanitarios

La presidenta de Navarra ha hecho entrega este jueves de la Medalla de Oro a tres profesionales sanitarios y sociosanitarios por su labor frente a la COVID-19, que la han recogido en nombre de todo el colectivo. Estos profesionales tienen una tasa de eventualidad del 60%. Al respecto, Chivite ha afirmado que "se están dando pasos para reducirla", como son la convocatoria de ofertas de empleo público durante esta legislatura.

Navidad

María Chivite ha valorado el consenso entre las comunidades autónomas en lo referente a las restricciones sanitarias para las fiestas de Navidad. No obstante, ha incidido en que debe primar la responsabilidad individual: "Todos sabemos, por poner un ejemplo, que no podemos circular a más de 120 km/h, y no hay un policía detrás de nosotros garantizando que eso es así. Yo creo que esa responsabilidad individual de qué se puede hacer y qué no se puede hacer la debemos asumir, al margen de que también habrá controles. Yo me voy a visitar a mi familia, pero no me voy de vacaciones. Esa es la diferencia fundamental".

Presupuestos de Navarra para 2021

A partir del 14 de diciembre van a empezar a debatirse en el Parlamento de Navarra las enmiendas parciales al proyecto de presupuestos forales de 2021. En total, se han presentado alrededor de 500 enmiendas, de las que 244 han sido registradas por el principal grupo en la oposición, Navarra Suma.

Chivite ha incidido en que "ellos ya se levantaron de la mesa cuando estuvimos hablando. Yo me reuní con ellos no sé si en dos o tres ocasiones. Lo único que pusieron sobre la mesa fue el veto a otra formación política con la que llevábamos trabajando -igual que ellos- desde el mes de marzo. No pusieron sobre la mesa ninguna propuesta que pudiéramos incluir en el anteproyecto de presupuestos".

Sobre si van a aceptar alguna de las enmiendas de Esparza, Chivite responde: "No digo que vaya a ser un no a todas, pero difícilmente podrá entrar alguna de las enmiendas. Son 244 enmiendas por valor de cientos de millones de euros, a la vez que hacen una propuesta de rebaja fiscal. Soplar y sorber al mismo tiempo no puede ser". "La cuadratura del círculo es imposible", ha concluido.

Convenio fiscal con el Gobierno de España

La presidenta Chivite ha reaccionado a las críticas que el convenio económico entre Navarra y España ha recibido en los últimos días por suponer una ventaja para la población navarra. En este sentido, Chivite ha reconocido que es necesaria "una labor pedagógica para explicar ese convenio que tenemos en Navarra". Asimismo ha opinado que "más por oídas que por conocimiento explícito del mismo se dice que tenemos ventajas fiscales, cuando realmente no es así. Navarra es una de las comunidades autónomas que mayor presión fiscal tiene, sobre todo en lo que tiene que ver con el IRPF y con el impuesto de sociedades". "Por lo tanto, creo que son más habladurías que un conocimiento profundo de nuestro convenio", ha clarificado.

Chat de exmilitares

La presidenta de Navarra, María Chivite, se ha referido al chat de militares retirados en el que se han vertido comentarios que podrían constituir un delito al expresar la voluntad de fusilar a independentistas, entre otras intenciones. En el chat participa un coronel navarro que habría manifestado su deseo de haber estado en activo para desviar aviones desde Bardenas y bombardear la Asamblea Nacional catalana.

Respecto a la existencia de este chat, Chivite ha manifestado que "es el resultado de alimentar el odio, de alimentar ese discurso de los bloques, ese discurso de la confrontación o ese discurso que escuchamos por parte de la derecha española, pero también por parte de la derecha navarra. Yo creo que es muy perjudicial alimentar el discurso del odio, del conmigo o contra mí".