Ribera calcula el impacto de la crisis en sus ventas

El presidente del Consejo Regulador Ribera del Duero estima entre un 13% y un 14% la reducción de las ventas que va a registrar este año esta marca de calidad como consecuencia de la pandemia. Enrique Pascual dice que el sector está todavía “en estado de shock” por la severidad de esta crisis económica, que no va a afectar por igual a todas las bodegas. Las más perjudicadas serán las que tengan centrada su política comercial principalmente en el sector hostelero, que podrían tener pérdidas de hasta un 50%. “Individualmente afecta de muchas maneras a cada bodega en base a su línea comercial, de tal manera que hay una desigualdad: habrá bodegas que habrán crecido seguramente por que trabajen en la línea de alimentación y otras que hayan bajado, no en 14 sino un 30 un 40 o un 50%, porque su línea comercial se ha cerrado por completo”, estima el presidente.

Tampoco es igual el impacto de la crisis en el mercado nacional que en el exterior. Dice Pascual que las exportaciones se están viendo afectadas en menor medida que las ventas en España. El presidente de Ribera del Duero se muestra muy crítico con la dureza de las restricciones hacia la hostelería, que repercuten no sólo directamente en el sector, sino también en la venta de vinos, que tienen un importante volumen de mercado en el canal HORECA, que agrupa a hoteles, restaurantes y cafeterías. Considera que la mayor parte de los establecimientos son muy cuidadosos en el cumplimiento de las medidas contra el Covid y que no es justo cargar en su haber la política de contención del virus. “Yo no entiendo nada ya, porque en este caso el canal HORECA es el que realmente están pagando el pato de una forma tan exagerada; yo creo que todo esto tendría que estarse evaluando para tomar decisiones y empezar a funcionar de otra manera y empezar a convivir con lo que tenemos en medio, que es un virus que ha venido para quedarse; entonces, precauciones, medidas, responsabilidad, pero a trabajar y a funcionar”, expresa Pascual.

Apoyando a la hostelería

El Consejo Regulador ha puesto en marcha una campaña de apoyo a la hostelería. Bajo el lema ‘Madrid, con Ribera sí’, este órgano quiere incentivar el consumo de vino en diferentes restaurantes de la capital. Los comensales que pidan una botella de vino de esta denominación de origen recibirán diferentes premios y promociones al momento, además de poder participar en diferentes sorteos que se realizarán a través de las redes sociales. Y es que uno de los sectores que más castigado se está viendo con motivo de la actual situación sanitaria es, sin duda, el de la hostelería y restauración. Por ello, Ribera del Duero, consciente de la importancia que tienen los bares y restaurantes para nuestra cultura, así como del enorme esfuerzo y responsabilidad que el sector ha mostrado en los últimos meses, ha organizado esta campaña, en colaboración con la Ruta del Vino Ribera del Duero, que pondrá a disposición de los consumidores que acudan a estos bares y restaurantes y participen en este sorteo, cuatro experiencias enoturísticas de un fin de semana de duración, organizadas por las agencias de viaje adheridas al consorcio turístico de Ribera del Duero, que podrán utilizar a lo largo de 2021 o 2022.

El Consejo Regulador espera poder ampliar esta campaña, tan pronto como la situación lo permita, a otras ciudades del país. De momento, los restaurantes de la capital donde se puede disfrutar de esta iniciativa son Ultramarin, Taberna Los Gallos, El Puerto de Lagasca, Taberna Casa Maravillas, Sazón, De Cháchara, Alisteir, La Cabaña Argentina, Marina Ventura, El Pedrusco, Devinums, Krápula, Don Zoko, La Cruzada, Urrechu Velázquez, A’kangas by Urrechu, El Cielo de Urrechu, Urrechu Somosaguas, Denominación de Origen, Avelino, Bovia El Viso, Abascal, Asador Gregorio, Il Quatrro Alcará e Il Quattro San Sebastián de los Reyes.

Todos ellos cuentan con amplias e interesantes cartas de vinos de Ribera del Duero que permitirán a los comensales disfrutar de los mejores caldos de una de las zonas vinícolas más importantes de España y del mundo.