El juzgado nombra al Estado depositario de los bienes de Meirás

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha nombrado al Estado depositario de los bienes del Pazo de Meirás y mantiene la fecha de entrega de las llaves por parte de la familia Franco para el próximo 10 de diciembre. Rechaza así las alegaciones de la familia del dictador en contra de la prohibición de retirar los bienes y la solicitud de la prolongación de la fecha de entrega al Estado. En su auto la jueza subraya que era urgente la prohibición de retirada de los bienes porque estaban preparando una mudanza con cincuenta camiones.

"Sin duda son muchos camiones", dice el auto literalmente, y continúa "era necesario saber qué existía en Meirás antes de permitir trasladar todo tipo de bienes desconocidos". Y explica que, de no haber procedido con urgencia, no se podría haber evaluado la importancia de los bienes porque habrían "simple y llanamente" desaparecido. Como la sentencia no es firme la jueza admite la solicitud de depósito efectuada por el Estado para luego decidir sobre el futuro de cada bien. Autoriza a la familia a retirar los objetos de uso personal que no afecten a la declaración del Pazo como Bien de Interés cultural. Amplía el plazo de los guardeses para abandonar su residencia al 15 de enero.