La Comunidad levanta las restricciones a la movilidad en 11 zonas básicas de salud y en seis municipios

A partir del lunes se levantan las restricciones en 11 zonas básicas de salud y en seis municipios de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad destaca los buenos datos epidemiológicos y la bajada de la incidencia acumulada con respecto al pico máximo de la segunda ola, que se dio a mediados de septiembre.

Se mantendrán las limitaciones de movimiento en cuatro zonas básicas de salud: Guzmán el Bueno y La Elipa en Madrid; La Moraleja en Alcobendas y en el área de Barcelona de Móstoles. Se mantendrán, si no cambia la situación, hasta las 00:00 horas del lunes 14 de diciembre.

Las zonas en las que se levantan las restricciones son: Daroca, en Ciudad Lineal y Vicálvaro-Artilleros , en el municipio de Madrid; Cuzco, Alicante y Castilla la Nueva en el municipio de Fuenlabrada; Sierra de Guadarrama, Collado Villalba Pueblo y Collado Villalba Estación, en el municipio de Collado Villalba; además de Alpedrete y Galapagar. También quedan sin limitaciones a partir del lunes los municipios de Moralzarzal, El Boalo, Colmenar de Oreja, Chinchón, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa.

La Comunidad de Madrid presenta una incidencia de 221 casos positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Los casos positivos en la región han bajado, según la Consejería, un 77'7 % con respecto al pico de la segunda ola. El viceconsejero de salud, Antonio Zapatero, destaca que "son todos datos positivos, que indican que seguimos por el buen camino, pero para no desviarnos, tenemos que seguir siendo responsables". Con respecto a las medidas tomadas para la Navidad, añade el viceconsejero que "todos sabemos que son días de reuniones, de juntarnos y de querer estar con la familia y con los amigos, pero aún no es momento de hacerlo con total normalidad".

Cierre perimetral

La Comunidad de Madrid permanece cerrada desde la medianoche del jueves al viernes, y aunque critica el cierre perimetral decretado por el Ministerio de Sanidad para la Navidad, defiende sus medidas. Asegura Antonio Zapatero que "fue muy adecuado perimetrar la Comunidad de Madrid desde el 4 de diciembre hasta el día 14", pero se muestra en contra de la medida estatal porque "con la evolución que tenemos y con una dificultad absoluta del cumplimiento de la norma tan heterogénea y poco clara como la de los allegados, es de muy poca utilidad desde el punto de vista epidemiológico y asistencial".

La Comunidad desconfía de los tests de saliva

La Comunidad de Madrid sigue esperando a que el Ministerio de Sanidad le diga si autoriza o no a las farmacias madrileñas a hacer pruebas Covid. Hace más de una semana que presentaron su proyecto al departamento de Illa. Lo que de momento descarta el Gobierno regional son los test de saliva.

La Comunidad desconfía de estas pruebas en las que se toma una muestra de saliva y que se están realizando en algunas farmacias de Madrid aunque no cuentan con la autorización de la Consejería de Sanidad. Ha asegurado el viceconsejero de Salud que "no son tests adecuados para el diagnóstico de infección aguda, te dan información del estado inmunológico del paciente, pero no resuelven si el paciente está pasando una infección aguda".