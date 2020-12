¿Qué puede aportarnos la suplementación deportiva?

Los suplementos deportivos representan una industria multimillonaria. Las promesas de un rendimiento mejorado, entre otras, son factores motivadores para comprar una nutrición alternativa para lograr resultados. La falta de regulación de suplementos y control de calidad puede significar que se están utilizando productos poco confiables e ineficaces. Se estima que entre el 39 y el 89 por ciento del mercado internacional de suplementos son atletas con mayor frecuencia entre los atletas mayores y de elite.

La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva (ISSN) recomienda evaluar la validez y el mérito científico detrás de las afirmaciones de los suplementos para mejorar el rendimiento deportivo. Se sugieren las siguientes preguntas:

¿Tiene sentido la afirmación del suplemento?

¿Existe evidencia científica disponible?

¿El suplemento es legal o seguro?

¿Qué es un suplemento?

Los suplementos se consideran una adición a una dieta ya saludable. Los adultos activos o los atletas pueden incluir suplementos para ayudar a satisfacer las necesidades nutricionales, mejorar las deficiencias de nutrientes, mejorar el rendimiento deportivo o lograr objetivos personales de acondicionamiento físico. Sin un plan de nutrición bien diseñado, se dice que la suplementación rara vez es efectiva. "Uno de los mayores problemas que me encuentro en consulta con la utilización de suplementos es que hay mucha desinformación sobre ellos. Lo primero que tenemos que tener claro es para que se utiliza, pero también su timing (momento de tomarlo) y dosis efectiva. Es muy habitual que alguien tome un suplemento porque ha oído hablar de ello, pero ni lo toma en el momento adecuado para su efecto, ni toma una dosis ajustada a su peso corporal, por lo que no le sirve de nada y está tirando el dinero", señala la dietista - nutricionista especialista en nutrición deportiva, Bárbara Sánchez.

“Bajo mi opinión, solo en deportistas de elite un 1-3% les puede suponer la diferencia entre quedar peor o mejor clasificado en una competición. Personas a las que un médico en base a un control analítico tengan algún déficit, por ejemplo, Vitamina D, si no tienen acceso al sol, hierro en caso de ciertas mujeres. Y también veganos y vegetarianos con la vitamina B12. El problema es que es un negocio que mueve mucho dinero, y ya desde hace mucho tiempo ha sido usado por influencers muy musculados para venderlo a la población general, dado que las numerosas empresas que existen a nivel mundial, no podrían sobrevivir solo con los deportistas de elite. Respecto a los influencers musculados, obviamente no están así por tomar esos suplementos, incluso es muy probable que ni los consuman, y que lo que consuman no pase un control antidoping, sin entrar en modificaciones mediante Photoshop...”, admite Jorge García, doctor en alto rendimiento y profesor de la UNIR y EUNCET.

Cómo la ciencia clasifica los suplementos

“No debemos tomar suplementos porque sí. La suplmentación, en el caso de ser necesaria, debe ser prescrita por un dietista-nutricionista especializado. Hay muchas personas haciendo negocio en redes sociales con los suplementos y nos podemos jugar la salud”, señala Guillermo Alvarado, entrenador personal en València y director de PERFORMA.

Los suplementos dietéticos y las ayudas ergogénicas se comercializan, pretenden mejorar la dieta y el rendimiento deportivo de un adulto activo o un atleta. La investigación clínica continúa descubriendo limitaciones en estas supuestas propiedades saludables de los suplementos. La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva (ISSN) ha proporcionado una clasificación para los suplementos basada en la investigación clínica:

1. Aparentemente efectivo: la mayoría de los estudios de investigación de suplementos demuestran ser seguros y efectivos.

2. Posiblemente eficaz: los resultados iniciales de los suplementos son buenos, pero se requiere más investigación para examinar los efectos sobre el entrenamiento y el rendimiento deportivo.

3. Demasiado pronto para afirmarlo: la teoría de los suplementos tiene sentido, pero carece de suficiente investigación para respaldar su uso.

4. Aparentemente ineficaz: los suplementos carecen de evidencia científica sólida y/o la investigación ha demostrado que el suplemento es claramente ineficaz y/o inseguro.

La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva (ISSN) indica que la base de un buen programa de entrenamiento es una dieta sana, equilibrada en energía y rica en nutrientes.

