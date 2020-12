"Meirás é do Estado. Xa podedes pasar"

Dos mujeres, la Abogada del Estado Consuelo Castro y la representante de Patrimonio Nacional María del Pilar Paneque, simbolizaron esta mañana la entrega de las llaves del Pazo de Meirás. Lo hicieron en el hall de entrada al Pazo, en la escalinata de piedra y bajo la mirada congelada de un busto de Franco. Con este gesto se ha puesto fin a 82 años de propiedad de la familia del dictador en lo que Castro ha esgrimido como un día "histórico".

La lluvia ha marcado una jornada que comenzaba a las 11. A esa hora han llegado a la entrada del Pazo los vehículos de la comitiva judicial y de los técnicos de la Xunta. Les esperaban algunos militantes del BNG que más tarde desplegarían una gran pancarta en la que se podía leer "O Pazo é do pobo". Bajo los paraguas se han escuchado gritos de "franquismo nunca máis". Por momentos, un coche con dos banderas de España colgadas de las ventanas pasaba por delante de los manifestantes. Entre la multitud, Carlos Babío y Manuel Lorenzo, autores del libro "Meirás: Un pazo, un caudillo, un espolio", sin los que difícilmente habríamos llegado a este día.

Durante tres horas la comitiva realizó una revisión de los cerca de 700 objetos inventariados hace unos días. No asistió ningún representante de la familia Franco, algo que tampoco era necesario según la Abogacía del Estado, tras haber entregado ayer las llaves a la jueza Marta Canales. Cuando los relojes de Meirás estaban a punto de marcar las 14h a los móviles de todos los periodistas que esperaban extramuros llegaba un mensaje: "O Xulgado entrega as chaves do Pazo de Meirás ao Estado".

Tras la firma de los documentos de conformidad, el Pazo ha pasado a formar parte del patrimonio nacional. Tras la entrega de las llaves, la jueza ha dado 20 días a las partes para determinar qué bienes del Pazo son propiedad de la familia. Al tiempo, un grupo de trabajo continuará analizando los usos futuros del inmueble, así como su gestión. La intención del Gobierno es hacer de Meirás un lugar de recuperación de la memoria histórica y, a futuro, un centro de homenaje a Emilia Pardo Bazán.

A las 14h las puertas de metal oscuro de Meirás se han abierto también para la prensa, que con paraguas, cámaras, micrófonos (y cierta emoción) entraba para documentar una jornada histórica. El suelo resbaladizo de la entrada jugó alguna que otra mala pasada. En el hall esperaban los representantes del Estado para dar cuenta de lo vivido durante la mañana. Sonrisas y un gesto, el de una gran llave de hierro marrón que pasaba de manos.

Desde los jardines (perfectamente cuidados) de la fachada principal se puede ver Sada, la ría de Betanzos, la comarca das Mariñas e Terras do Mandeo. El verde predomina sobre las casas que se pueden ver salpicando el paisaje. La lluvia dio un respiro cuando el acto tocaba a su fin. La niebla levantó por unos minutos y quién más, quien menos aprovechó el momento para inmortalizarse frente a las Torres y en los jardines bajo la atenta mirada de los Guardias Civiles.

Tras salir los últimos miembros de la comitiva, las autoridades han cerrado el Pazo de Meirás, que volverá a abrir al público ya entrado 2021.