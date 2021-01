El beso que resistió a Filomena

María de la Cruz Valdemoro inmortalizó el beso de una pareja en Madrid el pasado sábado, en plena nevada provocada por el temporal Filomena. Sin embargo, la fotógrafa desconoce la identidad de los protagonistas, y por ello, las redes sociales se han propuesto ayudarla.

Bajo el título Beso en la A-2, amor en tiempos de Filomena, de la Cruz anotaba en Instagram el siguiente pie que acompañaba a la imagen: "No sé quiénes son, pero esta foto es para enmarcarla en su salón. No por bonita sino por irrepetible. Sería bonito encontrarles para dársela. Es del sábado por la mañana, a la altura de Avenida de América. Por si les conoces".

Los primeros en comentar la publicación fueron personas cercanas, seguidores de su círculo. Sin embargo, en apenas dos días la imagen ha alcanzado a cientos de personas que intentan poner nombre a la pareja en cuestión.

De la Cruz asegura que la iniciativa "se ha ido de las manos", ya que no se esperaba semejante repercusión. "Hice la foto porque me parecía bonita, sin ninguna intención. Al verla después, pensé que estaría bien encontrar a los protagonistas y regalársela. No obstante, ha sido la gente quien ha movido la imagen por las redes sociales: personas espontáneas que han hecho que la bola crezca", dice.

A la autora le han llegado todo tipo de mensajes acerca de la identidad de la pareja, incluso sobre los motivos por los que, tras dos días de búsqueda, aún no han aparecido. "Lo cierto es que no he dado con los fotografiados en cuestión, pero algunos se han visto identificados, aunque, claro, sin suerte. También me han llegado mensajes con teorías de todo tipo, como que los protagonistas son muy tímidos o, incluso, ¡que se trata de una infidelidad!", cuenta de la Cruz.

La razón que ha llevado a cientos de personas a compartir la imagen y a buscar a los retratados, ha sido -principalemente- la ilusión, como dice de la Cruz. "En estos tiempos de pandemia y con las graves consecuencias del temporal Filomena, creo que estas cosas dan algo de esperanza a la gente", asegura.

Aunque la pareja en cuestión aún no haya aparecido, la fotógrafa mantiene la esperanza de conocerles para regalarles la imagen, aunque sabe los riesgos que puede implicar: "Si se trata de una infidelidad, que no se preocupen: ¡Prometo no decir nada!", dice entre risas.