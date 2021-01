Esto es lo que podrás (y no podrás) hacer en todas las localidades de Ciudad Real

Sanidad Castilla-La Mancha ha decidido imponer medidas más estrictas y duras frente al avance de la pandemia de la covid-19 en la provincia de Ciudad Real. De este modo, al confinamiento perimetral de las 102 localidades, tal y como ha adelantado la Cadena SER, se suman otras encaminadas a minimizar los contactos sociales.

De esta forma, se decreta el cierre de toda la Hostelería, incluidas las terrazas, aunque sí que se permite el servicio de comida a domicilio. También, se cierran locales de juego y apuestas, así como superficies y centros comerciales. Eso sí, en este caso, el de los centros y superficies comerciales, podrán seguir abiertos aquellos establecimientos que se dediquen a la venta de alimentación, higiene u otros productos de primera necesidad. Una apertura que seguirá estando permitida para el pequeño comercio.

También, se amplía el toque de queda nocturno en toda la provincia de Ciudad Real, con lo que pasará a ser de 22 a 07 h. Por su parte, se cierran los gimnasios y otros recintos deportivos. Además, se suspende cualquier evento cultural y turístico y se decreta el cierre de cines, auditorios, teatros, mientras que las conferencias no podrán superar las seis personas de aforo.

Unas medidas que se van a prolongar, al menos, durante los próximos 10 días. Medidas que, en el caso de la ampliación del toque de queda o del cierre perimetral, entrarán en vigor esta medianoche. Todo ello, porque deben de ser publicadas en el DOCM, mientras que el resto de medidas ya están vigentes y se están comunicando a los distintos consistorios para hacerlas cumplir. Tras ese primer periodo de diez días, se decidirá si se prolongan o se relajan, aunque, si la evolución es favorable durante los próximos siete días, se podría revisar continuar o no con el confinamiento perimetral y el toque de queda nocturno.

Estas medidas estrictas llegan tras detectarse hasta 4.208 casos, del 28 de diciembre al 10 de enero. Un número de contagios que han elevado la incidencia, durante esas dos semanas, hasta los 849 casos positivos por cada 100.000 habitantes. De hecho, durante la última semana, del 4 al 10 de enero, se han detectado hasta 2.396 nuevos casos en toda la provincia.

También, entre los datos que han precipitado adoptar estas medidas más estrictas está el de la ocupación hospitalaria. En esta línea, los pacientes de covid-19 representan ya el 20 % en las camas convencionales, mientras que las UCIs representan el 50 %.

No obstante, las clases podrán seguir desarrollándose de manera presencial y siguiendo todas las medidas de seguridad. También, se podrá seguir ofreciendo el servicio de comedor escolar en guarderías y en los colegios, así como el servicio de restauración que se encuentre dentro de hospitales o de empresas. Eso sí, sólo para dar servicio a los pacientes y los trabajadores. Asimismo, se prohíbe la entrada de público a los eventos deportivos federados.

DOCUMENTO | Conoce todas las medidas para la provincia de Ciudad Real haciendo click aquí

Sin embargo, a pesar de la prohibición de las entradas y salidas de las localidades de la provincia de Ciudad Real, se han estipulado una serie de causas justificadas:

La asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Los desplazamientos para cumplir con obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.

Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes y siempre que no existan dichas entidades en el propio municipio.

Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables y siempre que no podamos realizarlos en nuestra localidad.

Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

Cuando nuestro origen o destino no sea la provincia, es decir, en el supuesto de que tengamos que atravesar cualquiera de los 102 municipios para movernos hacía lugares no confinados perimetralmente.

Asimismo, se recomienda llevar el DNI en la mano, así como el justificante que acredite algunas de las excepciones anteriores. De hecho, se pide llevar este justificante en el salpicadero del coche. Todo ello, con el objetivo de aligerar los posibles atascos de entrada o salida que se pueden originar en estos municipios. Además, aquí tienes las respuestas a algunas dudas sobre ese cierre perimetral:

¿Puedo llevar en coche a mi hijo para retornar a su lugar de residencia durante el curso académico?

Sí, podrá llevar a su hijo al lugar en donde reside durante el curso académico. Eso sí, siempre que su hijo/a no tenga medios para desplazarse. Además, tras ello, podrá regresar a su localidad de origen

Tengo cita para renovar el DNI o pasar la ITV (fuera de la localidad), ¿podría acudir?

Sí, se podrá desplazar a renovar el DNI o pasar la ITV, si no existen estos servicios en su municipio. Todo ello, porque la renovación de permisos o documentación oficial son una de las excepciones que permiten la salida del municipio confinado perimetralmente.

¿Podría salir de mi municipio para realizar labores agrícolas?

Por supuesto que sí, ya que se trata de un desplazamiento laboral y, por lo tanto, se podrá abandonar el municipio confinado si debe de desarrollar esas labores agrícolas en otro municipio.

Mi padre/madre es una persona mayor y tiene cita del médico, ¿puedo acercarle?

Sin problema. Podrá llevar a ese familiar que siendo una persona mayor y sin tener posibilidad de desplazamiento, deba de acudir a una cita médica a otro municipio. Todo ello, porque el desplazamiento a centros médicos está permitido para poder acudir a su cita.

¿Puedo salir con la bici más allá del término municipal?

No. Todo ello porque es una actividad que no se contempla entre las excepciones para poder entrar y salir de la localidad. En esta línea, podrá salir con la bici, siempre que no traspase los límites municipales.

En total, cerca de medio millón de personas tendrán estas medidas más drásticas, cuyo objetivo es aplanar la curva de contagios y reducir la presión asistencial de los Hospitales.