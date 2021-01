Ciudadanos pide investigar si altos cargos municipales de Grado fueron a una fiesta ilegal en Nochevieja

Nuevo capítulo en el brote de coronavirus desatado en Grado tras las fiestas navideñas. Con una investigación de la Guardia Civil en marcha, el portavoz municipal de Ciudadanos, José Ramón González, ha pedido que las Fuerzas de Seguridad del Estado investiguen si altos cargos municipales del Ayuntamiento participaron en una de las fiestas ilegales celebradas en Nochevieja. Las alarmas en el municipio saltaron tras el periodo navideño. Hay dos locales investigados por no cumplir, presuntamente, la normativa antiCOVID y el edil naranja ha apuntado que "si es cierto que participaron en una de las fiestas deben reconocer los hechos, que su conducta no fue la que se espera de responsables públicos y, además de dar explicaciones a la ciudadanía deben poner su cargo a disposición del alcalde", ha manifestado González.

El concejal ha recordado que esa información pulula por el pueblo. Un caso que, por ahora, suma más de 240 positivos y centenares de contactos estrechos. Incluso ha señalado que dichos eventos no solo se habrían producido en Nochevieja sino durante otros días de las fiestas de Navidad. Para González "la ejemplaridad en la vida privada y pública son inseparables. No hay autoridad moral y política sin ella. Difícilmente quien no sea ejemplar en un ámbito pueda serlo en otro, tarde o temprano la verdad aflora y provoca la pérdida de confianza de la ciudadanía y por ende la credibilidad política, y eso es lo que parece que está ocurriendo con algunos dirigentes políticos de Grado", ha manifestado.

Ciudadanos ha pedido que se llegue "hasta el fondo" en esta investigación y que se depuren las responsabilidades, judiciales y políticas, que sean necesarias. Para González el alcalde y su equipo, "no solo no hicieron nada, si no que están encubriendo a compañeros de partido, están dirigiendo su ira hacia las autoridades sanitarias y Educativas del Principado, y son incapaces de reconocer su incompetencia y falta de previsión".