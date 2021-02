Visto para sentencia el juicio en A Coruña a los "9 de Cornide"

Esta mañana ha quedado visto para sentencia el juicio a los conocidos como "9 de Cornide". Los militantes del BNG que el 26 de septiembre de 2017 se encaramaron al balcón de la Casa Cornide y desde el que reivindicaron su recuperación para patrimonio público. Los Franco les acusan de delitos leves de coacción tras haber desestimado la Audiencia Provincial en su momento los delitos de allanamiento de morada y delito de odio por los que interpusieron una denuncia en primer lugar. El juicio ha durado poco más de una hora.

Los nueve encausados no han querido responder a preguntas del abogado de la familia Franco. Únicamente ante su propio abogado y a preguntas del juez han relatado que la concentración se desarrolló de forma pacífica y que su única motivación era realizar una reivindicación política. El magistrado, que en todo momento ha predispuesto para que la sesión discurriese sin contratiempos, rechazó durante las conclusiones de la defensa que el abogado "realizase ningún tipo de mitin político", lo que motivo la queja del letrado de los encausados.

En el juicio han declarado tres testigos. El primero, uno de los trabajadores de los Franco, que reside en el inmueble con su familia, y que ha relatado como ese día al volver de una compra se econtró a los manifestantes ya en el balcón. También han declarado los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en la concentración y que solicitaron a los manifestantes que descendiesen del balcón de Cornide.

Los manifestantes, según el relato de los testigos, estuvieron cerca de dos horas concentrados hasta que pudieron bajar por una escalera. Los Franco, según el relato de su empleado, se negaron a que bajasen por dentro del inmueble.

CONCENTRACIÓN ANTES DEL JUICIO

Antes de que se iniciase el juicio, medio centenar de personas, militantes y simpatizantes del BNG, han querido mostrar su respaldo a los investigados. Entre los concentrados ha estado presente la Diputada del BNG en el Parlamento de Galicia, Mercedes Queixas.

Una portavoz del grupo, Elvira Blanco, también investigada, ha reivindicado aquella acción, que ha vinculado en todo momento con un acto puramente amparado por la libertad de expresión. Considera que los Franco no tienen razón en sus argumentos y ha explicado que afrontan "con tranquilidad" la condena que se les imponga.

Elvira Blanco, reivindicaba que "non sabemos cal vai ser a condena, pero nós estamos dispostos evidentemente a cumplir coas consecuencias do que fixemos. A familia Franco pode denunciarnos todas as veces que queiran por accións como estas pero o que non vai a poder facer nunca é roubar a dignidade do poblo galego e moito menos a nós"

Los manifestantes han desplegado una pancarta frente a los juzgados en la que se podía leer "Que nos devolvan o roubado. Franquismo nunca máis".