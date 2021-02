Una familia de Les Coves de Vinromà pide la exhumación de su tío, enterrado en el Valle de los Caídos

Una familia de Les Coves de Vinromà pide la exhumación de su tío, enterrado en 1959 en el Valle de los Caídos. Se trata de Francisco Barberà Puig, que falleció con 18 años, y será la primera exhumación de un castellonense en Cuelgamuros. Los cuerpos de más de 1.700 castellonenses represaliados por el franquismo fueron trasladados al Valle de los Caídos.

La resolución de la petición fue aprobada el pasado 8 de febrero por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional en Madrid. La familia se encuentra a la espera de las pruebas de ADN. Francisco Barberà Puig fue trasladado al Valle de Los Caídos en 1959. Estaba registrado por el Grupo por la Investigación de la Memoria Histórica de Castelló, como muerte por acciones de guerra, era jornalero y su estado civil era soltero. La causa de la muerte, figura como consecuencia de la metralla y fue enterrado el 6 de julio de 1938. Información que desconocía totalmente la familia, puesto que el régimen franquista impuso estos traslados masivos, sin informar nunca a las familias.

La familia se puso en contacto con el grup per la Memòria Històrica y advirtió que no era soldado, y no pudo ir a la guerra. El motivo de su muerte se debió a que al volver al pueblo, una vez pasaron las tropas franquistas en junio de 1938 y lanzaron bombas sobre les Coves de Vinromà, al tocar un proyectil le explotó. Al causarle importantes heridas lo llevaron hacia Castelló, donde murió en el Hospital Provincial, siendo enterrado en una fosa común en el cementerio de Castelló, donde se enterraban también los soldados muertos en el frente de guerra.