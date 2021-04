Down Coruña apoya la ley Celáa y recuerda que la integración es la clave de una sociedad moderna

Tras el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, la asociación Down Coruña insiste en que la integración es el instrumento fundamental para el bienestar de este colectivo y también para conseguir una sociedad más justa y adaptada a los nuevos tiempos. La entidad coruñesa se suma al respaldo a la Ley Celaá que lo que pretende es adaptar en el plazo de 10 años las escuelas tradicionales para que puedan acoger a más niños con discapacidad y que sólo asistan a los centros de educación especial aquellos que no puedan ser atendidos adecuadamente. Reitera que la nueva norma no cerrará los centros específicos.

Los centros de eduación especial servirán como referencia y formarán a los docentes. Las familias contrarias a la nueva regulación consideran que al limitarse el papel de estos centros tendrán que acabar cerrando por falta de recursos.

En el pasado mes de marzo se ha abierto el plazo de matriculaciones del curso 2021-2022 en los centros educativos, curso en el que el Gobierno pretende entre en vigor la Lomloe, la octava reforma educativa de la democracia.

Down Coruña que recuperará el Kiosco de la plaza de Ourense y con él sus clásicos bocatas de calamares.

La asociación de personas con síndorme de down ha conseguido la concesión para el que se denominará "Down Café", y sí volverán los calamares. Lo admitía Manuel Álvarez en entrevista en Hoy por Hoy A Coruña.