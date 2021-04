Los cinco 'momentazos' del primer debate electoral para las elecciones de Madrid

El debate entre los seis candidatos a presidir la Comunidad de Madrid ha dejado momentos que marcarán la campaña. Desde la llegada de Iglesias a la sede de Telemadrid en Taxi, hasta los saludos entre los representantes justo antes de comenzar el debate. Estos han sido algunos de los 'momentazos' que ha dejado el debate de algo más de dos horas.

1. "No sonría"

"Permítame que le haga una pregunta. No sonría. ¿Cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad de Madrid?", preguntaba el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, a la presidenta de la Comunidad y candidata 'popular', Isabel Díaz Ayuso, que respondía rápidamente "20.000". "¿Cuántos ha habido en España? Un poco de respeto", decía Ayuso. "¿Puede decirme una comunidad autónoma en la que haya más fallecidos que en la Comunidad de Madrid? No, ¿verdad? ¿Y usted cree que esto es por Barajas? Usted cree que esto no es serio. No sonría, estamos hablando de fallecidos. Usted acaba de decir que los datos de Madrid son envidiables. ¿Usted cree es decente tomarle el pelo a la ciudadanía con gente que perdido la vida? ¿Sabe por qué Madrid encabeza todas las cifras? Hay CCAA del PP que no tienen estas cifras. Porque ustedes no se preocupaban de los ciudadanos de la Comunidad, sino de hacer caer al gobierno", ha respondido muy serio Pablo Iglesias.

📹VÍDEO | Pablo Iglesias, a Díaz Ayuso: "No sonría... ¿usted cree que esto es serio? Estamos hablando de fallecidos en la Comunidad de Madrid, ¿usted cree que es decente?"https://t.co/DA8TzgMh4P #Debate4M pic.twitter.com/Tnzv1oi0hu — Cadena SER (@La_SER) April 21, 2021

2. Monasterio le explica a Mónica García (médico) qué es el COVID

La candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, cuestionó los conocimientos médicos de Mónica García, su rival de Más Madrid y médico anestesióloga en el Hospital Doce de Octubre. "Le tuve que explicar yo en la Asamblea lo que era el COVID", le espetó con tono de superioridad. No fue el único ataque que García recibió en relación a su profesión por parte de sus contrincantes. Díaz Ayuso (PP) le acusó de "utilizar la sanidad pública como si fuera suya" mientras que Edmundo Bal (Ciudadanos) le cuestionó la falta de datos y propuestas. "Para ser usted médico trae muy pocas propuestas", dijo.

📹VÍDEO | Monasterio a García, que es médico anestesióloga: "Le tuve que explicar yo en la Asamblea lo que era el Covid" https://t.co/DA8TzgMh4P #Debate4M pic.twitter.com/jierenNKr8 — Cadena SER (@La_SER) April 21, 2021

3. Gabilondo y las colas del hambre

"No es una vergüenza estar en una cola del hambre. Lo que es una vergüenza es vivir en una Comunidad donde alguien tenga que ir a una cola para comer. Me avergüenza que un ser humano diga que son mantenidos. Me avergüenza que Ayuso haya dicho eso", comentó con tono rotundo. Desde ese preciso instante, el candidato socialista escaló en apenas segundos hasta el primer puesto de las tendencias en España, protagonizando sin duda el comentario más elogiado de todo el debate.

📹VÍDEO | El discurso de Gabilondo en defensa de la gente que tiene que ir a una cola del hambre: "Lo que es una vergüenza es pensar que los seres humanos que están en una cola son unos mantenidos, me avergüenza que Ayuso haya dicho eso"https://t.co/DA8TzgMh4P #Debate4M pic.twitter.com/NaLpCqm6t7 — Cadena SER (@La_SER) April 21, 2021

4. Dos vestidos iguales

Seguro que ninguna se esperaba llegar al debate y encontrarse con esta coincidencia, pero en algo han conseguido ponerse de acuerdo en el primer debate electoral organizado por Telemadrid. La candidata del PP para las elecciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la candidata de Más Madrid, Mónica García, han coincidido con el mismo color de americanas. Ambas han elegido vestir una camisa blanca y una americana de color rojo, el tono que representa a la Comunidad, y se han quedado sorprendidas al darse cuenta.

Díaz Ayuso entraba por las puertas de Telemadrid con una camisa de color blanca, un pantalón de color negro y un abrigo de color beis que ocultaba la americana con la que coincidía en color con la de su rival en el debate, Mónica García. Su mascarilla también dejaba ver la bandera autonómica en una esquina, pero no ha sido hasta que Ayuso se ha retirado este abrigo que se han dado cuenta de esta coincidencia.

5. La llegada de Bal

Hora y diez minutos antes del comienzo del primer debate televisado de las elecciones a la Comunidad de Madrid se ha producido la primera imagen llamativa que no ha pasado desapercibida. Desde las 20:10 horas de este miércoles han comenzado a llegar los seis candidatos que participarán en el debate televisado que organiza Telemadrid.

El primero en llagar a las instalaciones de la televisión pública madrileña ha sido el socialista Ángel Gabilondo, que entraba a pie junto a su equipo. Más llamativa ha sido la llegada del segundo candidato: Edmundo Bal. El representante de Ciudadanos aparecía en moto, con chupa de cuero y acompañado de un autobús descapotable en el que varias personas ondeaban banderas de España y del partido.